Γαλλία: Από 13 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου θα εκδικαστεί η έφεση της Λεπέν

Μαρίν Λεπέν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Τον Μάρτιο, της επιβλήθηκε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια.

Η εκδίκαση της έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και άλλων μελών του κόμματος Εθνικός Συναγερμός (RN) θα διεξαχθεί από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026 στη Γαλλία, περισσότερο από ένα χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίστηκε σήμερα Εφετείο του Παρισιού.

Η Λεπέν και έντεκα άλλα άτομα, οι μισοί από αυτούς που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, θα δικαστούν εκ νέου για κατάχρηση δημόσιου χρήματος , κατηγορούμενοι ότι έστησαν ένα «σύστημα» μεταξύ 2004 και 2016 για την πληρωμή υπαλλήλων του κόμματος με χρήματα του Ευρωκοινοβουλίου.

Τον Μάρτιο, της επιβλήθηκε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

