Μαρινάκης: Η φορολογική μεταρρύθμιση είναι γενναία γιατί δεν κλείνει τα μάτια σε κανέναν

«Ο πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα χωρίς να βάζει φόρους. Πώς μεγαλώνει την πίτα, δηλαδή τα έσοδα; Αντιμετωπίζοντας τη φοροδιαφυγή, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, άρα οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν στο κράτος και δεν πληρώνονται από το επίδομα ανεργίας και από την ανάπτυξη». Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ στον ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

«Τα έσοδα τα οποία έχουν δημιουργηθεί είναι από τρεις πηγές κατά 80%-90%: Την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Δηλαδή οι επενδύσεις από τα 20 δισ. πήγαν στα 36 δισ. ευρώ. Όλα αυτά, λοιπόν, έφεραν χρήματα στη χώρα, μειώθηκαν οι φόροι -72 άμεσοι και έμμεσοι φόροι μειώθηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα- και έρχεται το Σάββατο ο πρωθυπουργός και παρουσιάζει σε συνέχεια αυτού, είναι μια συνέχεια, την πιο γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Γιατί είναι γενναία; Είναι γενναία γιατί δεν κλείνει τα μάτια σε κανέναν. Δεν αφήνει στην άκρη κανέναν», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση μιλάει για μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση διότι «είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση μείωσης φόρων σε συνέχεια των 72 που έχουμε μειώσει, άμεσων και έμμεσων φόρων, που ανακοινώνει ο Έλληνας πρωθυπουργός».

«Αυτό για εμένα είναι μια πολιτική παρέμβαση, η οποία απαντάει και σε μία Ελλάδα που για ολόκληρες δεκαετίες οδηγούσε τους ανθρώπους της μεσαίας τάξης, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας, τους μικρομεσαίους, όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να ζήσουν την οικογένειά τους, να πληρώνουν φόρους σε βάρος των εαυτών τους», τόνισε.

Επίσης, επεσήμανε ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν μειώθηκε για πρώτη φορά για τα χωριά ή γενικά τώρα. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει 30% και έχει μειωθεί 35% και για τα ασφαλισμένα ακίνητα 50%. Δεν ξέρω πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα που με τα λάθη που έχουμε κάνει -έτσι;- δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, έχουνε πει κάτι και το έχουν κάνει περισσότερο», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Η χώρα αυτή κουράστηκε -επειδή είπατε έναν κεντρώο- και υπέφερε πολύ από τις ταμπέλες και τις ετικέτες. Δεν γίνεσαι κεντρώος ή κεντροδεξιός, με ό,τι αξία έχει για τον κόσμο -στο τέλος της ημέρας, εννοώ, για τον κόσμο έχει αξία η ζωή του- επειδή βγάζεις μια ομιλία ή βγάζεις ένα μανιφέστο ή κάνεις ένα rebranding. Και δεν αφορά αυτό μόνο τον κ. Τσίπρα, αφορά όλους μας. Αλλά, με βάση το τι κάνεις όταν έχεις τη δυνατότητα».

«Όταν ήταν η ώρα, έκανε ό,τι έκανε. Με τους φόρους, που είπαμε, με τον νόμο Κατρούγκαλου, με όλα αυτά. Μην τα ξαναπούμε τώρα, το σήμερα και το αύριο ενδιαφέρει την κοινωνία. Άρα, εγώ δεν θεωρώ ότι κάποιος γίνεται κεντρώος ή οτιδήποτε άλλο επειδή βγάζει μια ομιλία. Κρίνεται από τις κινήσεις που κάνει όταν μπορεί. Θυμάστε ότι και πριν από κάποια χρόνια ήταν κάτι πολύ αριστερό που θα έσωζε τα χαμηλά στρώματα», συμπλήρωσε.

Τέλος, σε ερώτηση για τη στάση της Κύπρου στο ζήτημα του καλωδίου και τη δήλωση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η Κύπρος θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Εμείς έχουμε πει ότι το καλώδιο είναι ένα έργο που πρέπει να προχωρήσει. Θέλουμε να προχωρήσει. Υπάρχει η διάσταση του δημοσιονομικού κόστους, των δημοσιονομικών βαρών. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας βλέπει, ένα τεράστιας αξίας, κυρίως για την Κύπρο αλλά και για την Ευρώπη, έργο ηλεκτροδότησης, δεν μπορεί να το πληρώσει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος. Εφόσον αυτές οι διαστάσεις οδηγηθούν σε επίλυση, προφανώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην προχωρήσει. Αλλά, επειδή είναι μία δήλωση επί του πιεστηρίου, όλα αυτά είναι καλύτερο να τα δούμε με λεπτομέρεια. Το ξαναλέω: Η Κύπρος είναι ένα αδελφό κράτος για εμάς».

«Έχουμε απόλυτη ταύτιση και κυρίως στα εθνικά θέματα. Είναι ένα έργο πολύ μεγάλης σημασίας. Η οικονομική του διάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει κι αυτή την αξία της», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ