Κοντογεώργης από Χαλκιδική: Προτεραιότητα η διαχείριση του νερού - Επεκτείνεται η αρμοδιότητα της ΕΥΑΘ

Προωθώντας τη διαδικασία των τοπικών διαβουλεύσεων, στο πλαίσιο εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυβερνητικό κλιμάκιο, υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, συναντήθηκε με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, που είναι και ο 18ος σταθμός της εν λόγω Στρατηγικής.

Όπως μας ενημερώνει σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Χαλκιδική, ως Ενότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη θέση ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, διακρίνεται από επικράτηση του τουρισμού και την σχετική με αυτόν ανθεκτικότητα της οικονομίας της. Με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 15.874 ευρώ, κατέχει τη δεύτερη θέση στην ΠΚΜ, ενώ παρουσιάζει την υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας της Περιφέρειας, σημαντικά ανώτερη και του εθνικού μέσου όρου. Η τοπική οικονομία επιδεικνύει ισχυρή τάση ανάκαμψης, με τις νέες θέσεις μισθωτής εργασίας το 2023 να ξεπερνούν κατά 21% τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ όλοι οι κλάδοι έχουν ήδη από το 2022 υπερβεί τους αριθμούς προσλήψεων του 2018. Χαρακτηριστικό της περιοχής αποτελεί η χαμηλή εξάρτηση από το δημόσιο τομέα, γεγονός που αναδεικνύει μια ιδιαίτερη τοπική δυναμική της ιδιωτικής οικονομίας.

Οι κυρίαρχες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Χαλκιδική σχετίζονται με τις δημογραφικές πιέσεις, εντονότερες στον Δήμο Αριστοτέλη (-7%) αλλά και με την αντοχή των υποδομών υπό το βάρος του αυξανόμενου τουρισμού, που αντιπροσωπεύει ευθέως και εμμέσως πάνω από το 50% της τοπικής οικονομίας. Κρίσιμη παραμένει η συγκράτηση του νεότερου πληθυσμού και η ανάπτυξη νέων κλάδων παραγωγικής δραστηριότητας.

Αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, τον πολιτιστικό της πλούτο, την εξαιρετική παραγωγικότητα εργασίας, την ανθεκτικότητα της οικονομίας και την ταχύτητα ανάκαμψής της, η Χαλκιδική μπορεί να μετεξελιχθεί σε πρότυπο ισόρροπης ανάπτυξης που συνδυάζει διαφοροποιημένο τουρισμό υψηλού επιπέδου εντός μιας συνολικά διαφοροποιημένης οικονομίας που αποδίδει μεγαλύτερα μερίδια στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση.

Μέσω της εν εξελίξει συνεργασίας της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και των Δήμων, η Χαλκιδική μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τη θετική της δυναμική και να οικοδομήσει ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο που θα εξασφαλίσει ευημερία και ποιοτικές ευκαιρίες για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Χαλκιδικής

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης Χαλκιδικής αποτελεί μια κοινή δέσμευση συνεργασίας για τις προτεραιότητες της περιοχής. Ένα συνολικό σχέδιο 1,27 δισεκ. ευρώ που περιλαμβάνει υποδομές και πολιτικές με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά και σημαντικές ενισχύσεις και δάνεια προς επιχειρήσεις, καθώς και ενδεικτικές παρεμβάσεις που προτεραιοποιήθηκαν και απαιτούν μεγαλύτερη ωρίμαση για την υλοποίησή τους το επόμενο διάστημα με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Για την αντιμετώπιση του πιο κρίσιμου, ίσως, ζητήματος που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή, τη διαχείριση των υδάτων, ανακοινώθηκε, από τον Θ. Κοντογεώργη, η βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα στην επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ στην Χαλκιδική. Με τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχεδιασμού για πόσιμο, αρδευτικό νερό, όμβρια ύδατα, αποχέτευση και βιολογικούς καθαρισμούς, η κυβέρνηση στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών Χαλκιδικής, στη σταθεροποίηση γεωτρήσεων & υδροφορέων, στη μείωση περιβαλλοντικών φορτίων, στην ανθεκτικότητα σε ξηρασίες και πυρκαγιές, αλλά και στην στήριξη της τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης. Όλα αυτά θα προχωρήσουν άμεσα σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Στον τομέα της αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών έχουν δρομολογηθεί σημαντικά έργα. Στο λιμάνι της Ουρανούπολης, που έχει προτεραιοποιηθεί με απόφαση του Πρωθυπουργού, διευθετείται άμεσα η τροποποίηση της χωροθέτησης του λιμένα λαμβάνοντας υπ' όψιν τις ανάγκες για μικτές χρήσεις, ώστε να εξυπηρετούνται πολλαπλές δραστηριότητες ακτοπλοΐας, τουρισμού, αναψυχής, αλιείας, εμπορικών δραστηριοτήτων. Εκτός από την αναβάθμιση του λιμένα, ολοκληρώνεται η μελετητική ωρίμαση για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Στον λιμένα Νέων Μουδανιών, προβλέπεται η εκτέλεση ενός φιλόδοξου σχεδίου με βάση την εγκεκριμένη μελέτη και σε πρώτη φάση θα προχωρήσει η διαπλάτυνση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου και η επέκταση του μόλου με προϋπολογισμό 17,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, έχει προτεραιοποιηθεί η δημιουργία τουριστικού καταφυγίου στην Αμμουλιανή και στην Ν. Ποτίδαια. Στο 'Αγιο Όρος, είναι σε εξέλιξη έργο 7 εκατ. ευρώ στην αποβάθρα του λιμένα Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας και προχωράει η διαδικασία για τη δημοπράτηση των λιμενικών υποδομών της Ιεράς Μονής Ιβήρων.

Για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Χαλκιδική, το έργο της κατασκευής παράπλευρου δικτύου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών (από τον Κόμβο Κ12 έως το Ανισόπεδο Κόμβο Θέρμης), ύψους 43 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στη διαδικασία της δημοπράτησης από την Περιφέρεια.

Στον πρωτογενή τομέα προβλέπονται 259 εκατ. ευρώ σε 13.377 δικαιούχους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, από τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί 166 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υλοποιείται κανονικά το έργο της κατασκευής του φράγματος και του ταμιευτήρα, αγωγού μεταφοράς νερού από τον Ταμιευτήρα σε υφιστάμενη δεξαμενή και αρδευτικού δικτύου σε θέση «Πλατάνια» της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας, ύψους 6,9 εκατ. ευρώ. Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης 3.500 στρεμμάτων συνολικά (σε Α' και Β' φάση). Απρόσκοπτα υλοποιούνται και οι υποδομές εγγείων βελτιώσεων Αρδευτικού Δικτύου κοινότητας Πορταριάς, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση και την αναβάθμιση καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής. Για την αγροτική οδοποιία είναι σε εξέλιξη εργασίες που αφορούν στην οδοποιία αγροτικής οδού Πορταριάς- Αγίου Παντελεήμονα., ύψους 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους. Ιδιαίτερη στήριξη, ύψους μισού εκατ. ευρώ, παρέχεται στον τομέα της μελισσοκομίας στην Π.Ε. Χαλκιδικής, καθώς υπάρχουν 594 ενεργοί μελισσοκόμοι με 118.195 κυψέλες.

Στον τομέα της ενέργειας, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής υλοποιούνται έργα ανάπτυξης δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου και των νέων συνδέσεων καταναλωτών, ύψους 4,27 εκατ. ευρώ και 2,19 εκατ. ευρώ για τους δήμους Νέας Προποντίδας και Πολυγύρου, αντίστοιχα. Σημαντική είναι και η δράση του «Ελληνικός Χρυσός» στα μεταλλεία Κασσάνδρας. Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας έχουν δεσμευτεί πόροι 20 εκατ. ευρώ σε πρώτη φάση ως ανταποδοτικά οφέλη για την περιοχή. Οι συνολικές δαπάνες κοινωνικών επενδύσεων ξεπερνούν τα 5,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,4 εκατ. ευρώ αφορούν τον Δήμο Αριστοτέλη. Σε βάθος εικοσαετίας, η εταιρεία θα συμβάλει με πόρους 80 εκατ. ευρώ.

Στον χωροταξικό σχεδιασμό εκπονούνται τοπικά πολεοδομικά σχέδια στους Δήμους Πολυγύρου και Αριστοτέλη, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα ορίσουν τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, αλλά και ειδικό πολεοδομικό σχέδιο των παραλιακών περιοχών. Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο εκτελούνται σημαντικά έργα αναπλάσεων, ενώ άλλα είναι σε αξιολόγηση. Επίσης, εκτελούνται έργα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας και την ανάδειξη δασικών οικοσυστημάτων μέσω του προγράμματος Antinero.

Για την διαχείριση των υδάτων και την προστασίας οικοσυστημάτων, είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Σχεδίου Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που προβλέπει την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας και πρόβλεψη αντίστοιχων όρων και περιορισμών στις χρήσεις γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων. Ολοκληρώθηκε, ειδικότερα, τον Μάιο η πρώτη Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΚΠ) για το υδατικό διαμέρισμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, είναι σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας η Μονάδα Επεξεργασίας Υπολειμματικών Σύμμεικτων ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας, ύψους 92,2 εκατ. ευρώ. Υπό κατασκευή βρίσκονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των Δημοτικών Κοινοτήτων Μουδανιών και Καλλικράτειας, προϋπολογισμού 12,9 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και η επέκταση και αποκατάσταση του Χώρου Υγειονομικής Τάφης Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Κασσάνδρας (Β' Φάση), ύψους 12,6 εκατ. ευρώ (ΕΣΠΑ), με τμήματα του χώρου να βρίσκονται έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία από το καλοκαίρι του 2025.

Για την ενίσχυση των ψηφιακών διασυνδέσεων αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας με σκοπό τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες εφαρμογής και αναμένεται έως τέλος του έτους η τοποθέτηση των access points για τη λειτουργία ασύρματων σημείων πρόσβασης WiFi (Hotspots). Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής θα εγκατασταθούν συνολικά 159 access points σε 71 σημεία. Συγκεκριμένα, στον Δήμο Αριστοτέλη, θα εγκατασταθούν 22 access points σε 10 σημεία, στον Δήμο Κασσάνδρας 34 access points σε 15 σημεία, στον Δήμο Νέας Προποντίδας 56 access points σε 25 σημεία, στον Δήμο Πολυγύρου 22 access points σε 10 σημεία και στον Δήμο Σιθωνίας 25 access points σε 11 σημεία. Παράλληλα, έχουν ενταχθεί έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Στον τομέα του πολιτισμού, είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου και των κτηριακών εγκαταστάσεων του Σπηλαίου Πετραλώνων, με το σπήλαιο να είναι επισκέψιμο ήδη από το 2024. Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο ίδιο μουσείο καθώς και η πιλοτική δράση δημιουργικής απασχόλησης ατόμων ηλικίας 65+ και ΑμεΑ όλων των ηλικιών, ύψους σχεδόν 1 εκατ. ευρώ με την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 βρίσκεται υπό σχεδιασμό.

Για την ενίσχυση των σχολικών υποδομών είναι σε εξέλιξη η Κατασκευή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Δήμου Νέας Προποντίδας και η Ανέγερση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Νέας Προποντίδας & Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). 'Αμεσα αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης και για το γενικό λύκειο Ν. Μουδανιών.

Ο τομέας του τουρισμού, αποτελεί προνομιακό πεδίο για την Χαλκιδική. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Κεντρική Μακεδονία αυξήθηκαν το α' εξάμηνο 2025 κατά 11%. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υλοποιούνται κρίσιμα έργα, μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Δήμου Νέας Προποντίδας και η αναβάθμιση εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού, για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με στόχο την διαφοροποίηση και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Στον τομέα της υγείας δρομολογούνται σημαντικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, για την επέκταση τμημάτων και την ενεργειακή αναβάθμιση. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υλοποιούνται έργα αναβάθμισης στα κέντρα υγείας Ν. Καλλικράτειας, Ν. Μουδανιών, Α. Νικολάου, Κασσανδρείας και Παλαιοχωρίου. Μέχρι τέλος του έτους θα είναι έτοιμη και η Νέα Μονάδα Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Για 'Ατομα Με 'Ανοια/Alzheimer στη Χαλκιδική. Στο πλαίσιο αναβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σχεδιάζεται η επέκταση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες υγείας, με τον προγραμματισμό διενέργειας προληπτικών εξετάσεων, ιατρική εξέταση, υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού, κ.α..

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε σήμερα στη Χαλκιδική συμμετείχαν οι Λ. Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, Θ. Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Μ. Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, Χ. Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Α. Καραμανλή, Υφυπουργός Τουρισμού, Κ. Οικονόμου, Γενική Γραμματέας ΠΔΕ & ΕΠΑ, Σ. Χιονίδης, Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ε. Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Δ. Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Ν. Μηλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Ε. Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Κ. Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.