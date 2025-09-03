Bloomberg: Ο Μητσοτάκης ετοιμάζει φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη - Σενάριο για μέτρα και τον Απρίλιο

Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να αποκαλύψει νέα μέτρα ανακούφισης για την δοκιμαζόμενη μεσαία τάξη της χώρας μετά από μια δημοσιονομική ανάκαμψη που ήταν σχεδόν αδιανόητη την περίοδο της κρίσης χρέους της Ευρώπης, σημειώνει το Bloomberg.

Αξιοποιώντας ένα απροσδόκητο πλεόνασμα από τα σημαντικά υψηλότερα έσοδα που φαίνεται ότι θα συνεχιστούν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μια σειρά από «δώρα» αυτή την εβδομάδα στην ΔΕΘ, που θα μπορούσαν να θέσουν τις βάσεις για μία παράταση της θητείας του ως του μακροβιότερου ηγέτη της Ελλάδας εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, σημειώνει το διεθνές πρακτορείο.

Εξετάζονται περισσότερα μέτρα και τον Απρίλιο

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι οι μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη, η στήριξη των οικογενειών και η αύξηση των δαπανών για τους συνταξιούχους, καθώς και για τους υπαλλήλους των δυνάμεων ασφαλείας, όπως η αστυνομία.

Ενώ οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, το πακέτο θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ (1,75 δισ. δολάρια), αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του οικονομικού σχεδίου. Εφόσον ο προϋπολογισμός της Ελλάδας συνεχίσει να υπεραποδίδει, η κυβέρνηση ενδέχεται να εξετάσει περισσότερα μέτρα ανακούφισης τον Απρίλιο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τέτοια μέτρα θα είχαν κάποτε προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές σε μια χώρα της οποίας τα διογκωμένα δημόσια οικονομικά σχεδόν την ανάγκασαν να αποχωρήσει από το ευρώ το 2015 και άφησαν πίσω τους μια κληρονομιά οικονομικής καταστροφής, αναφέρει χαρακτηριστικά το Bloomberg.

Ωστόσο, η πατάξη της φοροδιαφυγής, η οποία οδήγησε σε μια μαζική αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης από την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, έδωσε στον Μητσοτάκη δημοσιονομικό περιθώριο που θα έκανε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να ζηλέψουν, παρά τη συσσώρευση χρέους άνω του 140% του ΑΕΠ, η οποία παραμένει η μεγαλύτερη στην περιοχή.

Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής ήταν ένα απροσδόκητο πλεόνασμα στον προϋπολογισμό το 2024, που αντέκρουσε τις προβλέψεις για έλλειμμα, ακολουθούμενο από παρόμοιες ευνοϊκές προβλέψεις για το τρέχον έτος. Η αντίθεση με τα κράτη από τη Γαλλία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιμετωπίζουν την κριτική της αγοράς για τα ανεξέλεγκτα ελλείμματα, είναι εντυπωσιακή, τονίζει το Bloomberg.

«Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποδίδουν καρπούς και αξίζουν αναγνώρισης», δήλωσε ο Joong Shik Kang, επικεφαλής της αποστολής για την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είχε κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση της χώρας κατά τη διάρκεια της αναταραχής της. «Τα αποτελέσματα είναι αρκετά αξιοσημείωτα» τονίζει.

Η μη συμμόρφωση ήταν προηγουμένως το διαχρονικό πρόβλημα που υπονόμευε τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, με την «παραοικονομία» να αντιστοιχεί στο 27% του ΑΕΠ όταν ξεκίνησε η κρίση το 2009, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Μια πολυδιάστατη προσέγγιση, που αξιοποιεί την ψηφιοποίηση των πληρωμών και των αποδείξεων και την απλοποίηση των κυβερνητικών διαδικασιών, έχει αλλάξει την κατάσταση. Η αλλαγή ήταν τόσο σημαντική που αποτελεί case study για άλλες χώρες, σύμφωνα με τον Kang.

To «κέντρο επιχειρήσεων» και τα drones της ΑΑΔΕ

Τα μέτρα υψηλής τεχνολογίας που ανέπτυξε η AAΔΕ έχουν βοηθήσει, τονίζει το Bloomberg. Στην καρδιά της έδρας της στην Αθήνα βρίσκεται ένα «κέντρο επιχειρήσεων» με τεράστιες οθόνες που μεταφέρουν live δεδομένα, ενώ κλιμάκια με drones ελέγχουν πλοία που εισέρχονται στα ελληνικά ύδατα σε πραγματικό χρόνο.

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία, εκτός από οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, αμαύρωνε την διεθνή εικόνα της χώρας, δήλωσε ο επικεφαλής της αρχής, Γιώργος Πιτσιλής.

Σε μια αιφνιδιαστική επιχείρηση τον Αύγουστο, οι επιβάτες σε ημερήσιες κρουαζιέρες που αποβιβάζονταν στη Σαντορίνη συνάντησαν μία στρατιά επιθεωρητών. Ελέγχθηκαν οι αποδείξεις από 23 πλοία που έφτασαν στο νησί εκείνη την ημέρα και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 10 από αυτά. Αρκετές παρόμοιες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν αυτό το καλοκαίρι.

Από στατιστικής άποψης, τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα. Το 2018, το λεγόμενο χάσμα συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ - ένα μέτρο της εκτιμώμενης διαφοράς μεταξύ των πιθανών εσόδων από φόρους προστιθέμενης αξίας και του πραγματικού ποσού που εισπράχθηκε - ήταν 25,4%. Μέχρι το 2022, το ποσοστό είχε μειωθεί στο 13,7%, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημαντική αύξηση των δημόσιων εσόδων, χωρίς αύξηση του φορολογικού βάρους, «δείχνει ότι οι προσπάθειές μας έχουν αποδώσει καρπούς», δήλωσε ο Πιτσιλής.

Η φορολογική υπηρεσία υιοθετεί πλέον μια πιο στρατηγική προσέγγιση στην επιλογή στόχων, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ιεραρχεί τους ελέγχους. Οι αξιωματούχοι έχουν διαπιστώσει ότι είναι καλύτερο να κάνουν τους ανθρώπους να πληρώνουν πρόθυμα παρά να τους κυνηγούν και να τους τιμωρούν, σύμφωνα με τον Νίκο Μπατσίλα, διευθυντή επιχειρησιακού σχεδιασμού για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ.

«Διεξήγαμε μελέτες και είδαμε ότι τα έσοδα δεν προκύπτουν από πρόστιμα, αλλά από συμμόρφωση», ανέφερε στο Bloomberg.

Μία από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της ΑΑΔΕ ήταν η εφαρμογή Appodixi, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να σαρώνουν τιμολόγια για να ελέγχουν ότι είναι γνήσια και τους επιτρέπει να υποβάλλουν καταγγελίες κατά επιχειρήσεων, τόνισει το πρακτορείο.

Οι επενδυτές χαιρέτησαν τις προσπάθειες της Ελλάδας. Ενώ η Γαλλία βλέπει τις αποδόσεις των ομολόγων της να πλησιάζουν εκείνες της Ιταλίας στο 3,58%, το 10ετές χρέος της Ελλάδας έχει πλέον απόδοση 3,49%.

Όπως αναμένεται να υποστηρίξει ο Μητσοτάκης στην ετήσια ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο, η κυβέρνηση επιδιώκει τώρα να επιστρέψει στους πολίτες τα οφέλη αυτής της καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης. Στη ΔΕΘ οι Έλληνες πρωθυπουργοί παρουσιάζουν συνήθως τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος, επισημαίνει το Bloomberg.

Ωστόσο, το πρακτορείο τονίζει ότι είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί εάν τα μέτρα του θα πείσουν τους πολίτες που έχουν βιώσει για πάνω από μία δεκαετία υψηλό κόστος ζωής. Οι ψήφοι τους στις επόμενες εκλογές του 2027 θα καθορίσουν αν ο Μητσοτάκης μπορεί να κερδίσει μια τρίτη συνεχόμενη θητεία, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας από τους προκατόχους του.