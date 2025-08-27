Πολιτική | Ελλάδα

Χατζηδάκης: Φέτος, ο κόσμος θα πάει στη ΔΕθ με το Μετρό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χατζηδάκης: Φέτος, ο κόσμος θα πάει στη ΔΕθ με το Μετρό
«Φέτος, για πρώτη φορά, ο κόσμος θα πάει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και με το μετρό! Και μάλιστα με το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, καθώς και το Κέντρο Ελέγχου.

«Φέτος, για πρώτη φορά, ο κόσμος θα πάει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης και με το μετρό! Και μάλιστα με το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, καθώς και το Κέντρο Ελέγχου.

«Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι ότι, την επόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσουν οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό έως την Καλαμαριά. Σταδιακά θα μπουν δηλαδή οι συρμοί στο καινούργιο κομμάτι του δικτύου για να κάνουν τις αναγκαίες δοκιμές. Στόχος είναι το μετρό μέχρι την Καλαμαριά να λειτουργήσει μέσα στο α' τρίμηνο του 2026», σημειώνει και προσθέτει:

Επίσης, έχουν ήδη παραδοθεί 4 από τους καινούργιους συρμούς που θα έρθουν για να καλύψουν και το καινούργιο δίκτυο. Στο τέλος της διαδρομής, θα υπάρχει μια πολύ υψηλή συχνότητα ανάμεσα στους συρμούς δρομολογίων της τάξεως του ενάμιση λεπτού. Και επιπλέον, ήδη ξεκίνησαν να τοποθετούνται τα μηχανήματα POS για την αγορά εισιτηρίου. Και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουν τοποθετηθεί όλα».

Και η ανάρτηση του κ. Χατζηδάκη καταλήγει: «Σήμερα, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Νίκο Κουρέτα επισκέφθηκα το εργοτάξιο του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και ενημερώθηκα για την πορεία των εργασιών. Είχα την ευκαιρία ακόμα να δω το υπερσύγχρονο Κέντρο Ελέγχου. Και τέλος, έκανα και ο ίδιος μια διαδρομή με το μετρό. Η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών ανεβαίνει κατηγορία. Και στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουμε και με άλλα βήματα μπροστά!».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εργασιακό: Οι ενέργειες εργοδότη ή εργαζόμενου που συνιστούν καταγγελία σύμβασης εργασίας

Κυρανάκης: Σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ και 24ωρο Μετρό τα Σάββατα από 13 Σεπτεμβρίου

«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές - 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

tags:
Κωστής Χατζηδάκης
ΔΕΘ 2025
Μετρό Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider