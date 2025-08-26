Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι: Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να επιταχυνθούν

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες τους για την κατάρτιση των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρέπει να εντείνουμε τα μέγιστα το έργο μας και να διασφαλίσουμε σαφήνεια και διαφάνεια σε ό,τι σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Βρετανίας Τόνι Ραντάκιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

