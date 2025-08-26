Μαρινάκης: Κανείς δεν έγινε πλουσιότερος επί Τσίπρα

«Εγώ είπα την αλήθεια. Και ο λόγος που το έκανα είναι γιατί επέλεξε ο κ. Τσίπρας να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική και τα Μέσα που έχουν αναλάβει εργολαβικά να τον παρουσιάσουν ως κάτι άλλο, προσπαθούν να πουν "εντάξει, μπορεί να απέτυχε οικονομικά αλλά είχε καλές προθέσεις και είναι ηθικό στοιχείο"», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την απάντησή του έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι ήταν «τοξική» η τοποθέτησή του στο briefing της Δευτέρας για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «σήμερα το πρωί ξύπνησα και θυμήθηκα τον ηθοποιό Σπύρο Παπαδόπουλο που έλεγε "τι έγινε ρε παιδιά", διαβάζοντας ορισμένα sites που έχουν αναλάβει εργολαβικά να ξεπλύνουν τον πρώην πρωθυπουργό».

Πρόσθεσε δε ότι «σημασία έχει να λέμε στους πολίτες την αλήθεια, η οποία δεν είναι τοξική» και πρόσθεσε ότι «η αλήθεια είναι η αλήθεια. Τοξικός είναι ο χαρακτηρισμός, τοξικό είναι να πεις "ή εμείς ή αυτοί", "τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν", "θα σε χώσω 3 μέτρα κάτω από τη γη" ή αυτό που είπε ο κ. Φάμελλος ότι ο πρωθυπουργός "σχετίζεται με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου"».

«Εγώ είπα την αλήθεια. Και ο λόγος που το έκανα είναι γιατί επέλεξε ο κ. Τσίπρας να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική και τα Μέσα που έχουν αναλάβει εργολαβικά να τον παρουσιάσουν ως κάτι άλλο, προσπαθούν να πουν "εντάξει, μπορεί να απέτυχε οικονομικά αλλά είχε καλές προθέσεις και είναι ηθικό στοιχείο"», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η βασική συζήτηση σε πάνελ είναι η στυγερή δολοφονία γυναικών ή παιδιών και μας σοκάρει όλους. Η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει αν κάποιος είναι ένοχος ή αθώος, όμως η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία δίνει τα εργαλεία στη Δικαιοσύνη να πάρει κάποιες αποφάσεις. Είχαμε λοιπόν μια κυβέρνηση σε αυτήν τη χώρα - όχι πριν από 30-40 χρόνια, αλλά την προηγούμενη από εμάς - η οποία με βάση τα επίσημα στοιχεία αποφυλάκισε μέσα σε περίπου 5 χρόνια 17.000 βαρυποινίτες», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Είπε χωρίς εξαιρέσεις - δηλαδή χωρίς να εξαιρείται ο ναρκέμπορος, ο δολοφόνος ή ο βιαστής - αν π.χ. έχεις πάρει ποινή 25 έτη κάθειρξης, θα είσαι έξω στο 1/3. Δηλαδή αυτοί όλοι που συγκλονίζουν το πανελλήνιο, στα χρόνια του ευαίσθητου κοινωνικά κ. Τσίπρα έβγαιναν έξω σε 6-7 χρόνια».

«Αν αυτό που λέω είναι ψευδές, ας έρθει κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ να μου πει πως ισχύει κάτι άλλο. Ο υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, είπε με στοιχεία και δεδομένα ότι στο Μαξίμου επί Τσίπρα λειτουργούσε παραϋπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δηλαδή έδινε εντολές το Μαξίμου για το ποιος θα πάει και ποιος δεν θα πάει φυλακή. Η ίδια η Δικαιοσύνη δύο υπουργούς του κ. Τσίπρα, οι οποίοι ήταν στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με τον τωρινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Φάμελλο, τους καταδίκασε αμετάκλητα».

«Κανείς δεν έγινε πλουσιότερος επί Τσίπρα»

Ερωτηθείς αν η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι στην πολιτική κανείς δεν πρέπει ούτε να απαξιώνει ούτε να υπερτιμά κανέναν, καθώς, όπως είπε, στο τέλος της ημέρας αυτός που κάνει ταμείο είναι ο ελληνικός λαός. «Με αφορμή το comeback και το rebranding του κ. Τσίπρα μάς δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε μια βαθύτατα πολιτική και ουσιαστική συζήτηση που έχει να κάνει με την τσέπη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις οικονομικές πτυχές που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Le Monde, τόνισε:

«Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι κανείς δεν έγινε πλουσιότερος επί Τσίπρα, ούτε οι φτωχοί ούτε οι μεσαίοι ούτε οι πλούσιοι. Όλοι φτωχοποιήθηκαν, πολύ περισσότερο η μεσαία τάξη, γιατί επέβαλε και αύξησε 30 φόρους. Αντίθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μειώσει ή καταργήσει 72 φόρους. Επί Μητσοτάκη 500.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειές, έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών και πριν τα μνημόνια. Αναλυτικά σας λέω: 3.900.000 οι εργαζόμενοι επί Τσίπρα, 4.400.000 εργαζόμενοι ήδη επί Μητσοτάκη».

«Δεύτερον, πόσοι παίρνανε κάτω από 1.000 ευρώ επί Τσίπρα; Το 64% των εργαζομένων, περίπου δηλαδή 2/3. Αυτό το ποσοστό τώρα έχει γίνει 46%. Πόσο έχει πάει ο κατώτατος μισθός τώρα; 880 ευρώ. Πόσο ήταν τότε; 650 ευρώ. Θα μου πείτε έχουμε φοβερή ακρίβεια. Τι έχουμε καταφέρει με αυτήν τη φοβερή ακρίβεια; Οι αυξήσεις του μέσου μισθού να είναι περισσότερες από τις αυξήσεις των τιμών. Και κάτι τελευταίο, με βάση τα επίσημα στοιχεία Eurostat: 15,8% το ποσοστό που δηλώνει απόλυτη φτώχεια επί Τσίπρα, 14% επί Μητσοτάκη».

«Τα πλεονάσματα δεν είναι όλα για να δοθούν - Μεγάλο κομμάτι πάει στο χρέος»

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε για άλλη μια φορά επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τα δυο κόμματα αυτά ότι «πιστεύουν σε «λεφτόδεντρα».

Μάλιστα, σημείωσε πως η Χαριλάου Τρικούπη πήγε να συγκρίνει το ονομαστικό ΑΕΠ με τον πληθωρισμό. «Μακάρι να βρεθούν κάποια στιγμή τα λεφτόδεντρα και να τα φυτεύουμε», επεσήμανε.

«Όλοι μας συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθούν λεφτά στους πολίτες. Αυτό όμως που πρέπει να συζητάμε είναι το πώς θα γίνει αυτό. Αφού λοιπόν συμφωνούμε ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, υπάρχει ένας τρόπος ρεαλιστικός. Αυτός είναι να μεγαλώνεις την πίτα: ο πρώτος είναι να δημιουργείς θέσεις εργασίας με την πολιτική σου, επενδύσεις, ψηφιακό κράτος, ο δεύτερος είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπου φέρνεις στα ταμεία λεφτά τα οποία στη συνέχεια τα δίνεις με φοροαπαλλαγές και μόνιμα μέτρα, ο τρίτος τρόπος είναι ευρύτερα με την ανάπτυξη της οικονομίας».

«Το ΠΑΣΟΚ μάς καταγγέλλει για την αύξηση των εσόδων και ταυτόχρονα ζητά και μέτρα. Λέει δηλαδή "γιατί έχετε παραπάνω έσοδα;", αλλά μετά λέει "δώστε και τον 13ο μισθό". Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μεγαλώνουμε την πίτα και να την αναδιανέμουμε. Τα πλεονάσματα που ανακοινώνονται δεν είναι όλα για να δοθούν, υπάρχουν και δημοσιονομικοί κανόνες. Ένα μέρος αυτών πάει στο χρέος. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει οροφή δαπανών με βάση τους κανόνες της Ευρώπης, αλλιώς μπαίνεις σε επιτήρηση ή σε αντίστοιχο μνημόνιο. Άρα, εμείς θέλουμε να δώσουμε ακόμη παραπάνω φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και στους αδύναμους, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ήρθε η ώρα να βάλουμε στον πυρήνα της πολιτικής μας τη μέση ελληνική οικογένεια», κατέληξε.