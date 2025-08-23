Νίκος Ρωμανός: Η μάχη ενάντια στα fake news είναι διαρκής

«Το site που δημοσίευσε πρώτο τα fake news περί δήθεν αγοράς σπιτιού στον ουρανοξύστη του Ελληνικού από την Μαρέβα Γκραμπόφσκι μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, το ανακαλεί ζητώντας συγγνώμη, ύστερα από το εξώδικο που έλαβε.

«Το site που δημοσίευσε πρώτο τα fake news περί δήθεν αγοράς σπιτιού στον ουρανοξύστη του Ελληνικού από την Μαρέβα Γκραμπόφσκι μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, το ανακαλεί ζητώντας συγγνώμη, ύστερα από το εξώδικο που έλαβε. Δυστυχώς μόνο έτσι αντιμετωπίζονται (σχετικά) αποτελεσματικά πλέον τα fake news που δημιουργούνται και αναπαράγονται συντονισμένα από μηχανισμούς, λογαριασμούς και sites "φαντάσματα" (και μη)» αναφέρει ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός.

Επίσης αναφέρεται στα fake news που υπήρξαν μέσα στον Αύγουστο και επαναλαμβάνονται, όπως σημειώνει, πάντα στις πυρκαγιές, μετά το 2019, για ανεμογεννήτριες που δήθεν ετοιμάζονται να εγκατασταθούν στα καμμένα, νοσοκομεία που δήθεν κάηκαν από τη φωτιά, «πληροφορίες» για δήθεν ύπαρξη νεκρών κτλ, μέχρι προσωπικές συκοφαντικές επιθέσεις στον πρωθυπουργό και τη σύζυγό του σχεδόν σε καθημερινή βάση.

«Για να μην αναφερθώ στα fake news για δήθεν επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής, που ακόμα πολλοί πιστεύουν παρά τις αναλυτικές και επαναλαμβανόμενες επίσημες διαψεύσεις με στοιχεία. Για να μη θυμηθώ τα επαναλαμβανόμενα fake news για το μεταναστευτικό που επίσης έχουν την τιμητική τους κάθε Δεκαπενταύγουστο, από τη νεκρή Μαρία στον Έβρο για την οποία ποτέ δεν ζητήθηκε μία συγγνώμη, μέχρι όλα όσα ακούμε τώρα από όσους ενοχλούνται με την αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική Πλεύρη που έχει ήδη φέρει θετικά χειροπιαστά αποτελέσματα. Για να μη σχολιάσω την παραποίηση και τη διαστρέβλωση κάθε δείκτη, κάθε στοιχείου, κάθε δεδομένου, προκειμένου να ενισχύεται το αφήγημα της καταστροφολογίας, του μηδενισμού για ό,τι θετικό γίνεται και των "πλυντηρίων" για ό,τι καταστροφικό έγινε από το 2015 ως το 2019. Με τελικό στόχο βασικά να ξεχάσουμε και να ξαναγραφτεί η ιστορία. Όλα αυτά θα ήταν απλώς γελοία, αν δεν ήταν επικίνδυνα» προσθέτει.

Τέλος ο κ. Ρωμανός υπογραμμίζει ότι τα fake news είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες και βασικό εργαλείο των άκρων παγκοσμίως. «Δυστυχώς στη χώρα μας τα fake news δεν είναι εργαλείο μόνο των άκρων αλλά και συστημικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δείγμα αδυναμίας πολιτικής αντιπαράθεσης, που προφανώς εξηγεί και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει τίποτα ιδιαίτερο… Η μάχη ενάντια στα fake news είναι διαρκής και γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω της χαλάρωσης των σχετικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων. Θα έπρεπε να είναι μια μάχη που να βρίσκει ενωμένο το πολιτικό (και μιντιακό) σύστημα, απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Προσπάθειες έχουν γίνει, όπως το παρατηρητήριο Fake News που ξεκινήσαμε το 2019 ως γραφείο Τύπου της ΝΔ, αλλά σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Συνεχίζουμε!» συμπληρώνει.