Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια» θα επενδυθούν από τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες στη Βενεζουέλα.

«Τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια θα επενδυθούν από τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ που θα συναντήσω σήμερα στον Λευκό Οίκο», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι «ακύρωσε» μια νέα επίθεση στη Βενεζουέλα λόγω της «συνεργασίας» με την εξουσία στο Καράκας και εξέφρασε τη χαρά του για την απελευθέρωση ενός «μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα εργάζονται καλά μαζί για την ανοικοδόμηση» κυρίως της πετρελαϊκής βιομηχανίας, είπε.

«Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων το οποίο αναμενόταν προηγουμένως, που φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί», είπε. «Ωστόσο», προειδοποίησε, «όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για ασφάλεια και για λόγους ασφαλείας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απελευθέρωση από το Καράκας «ενός μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων σε ένδειξη 'επιδίωξης της ειρήνης'». «Είναι μια πολύ σημαντική και έξυπνη χειρονομία», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δεχθεί σήμερα τους διευθυντές μεγάλων πετρελαϊκών επιχειρήσεων στην προσπάθεια να τους πείσει να συμμετάσχουν στη στρατηγική του στη Βενεζουέλα όπου θέλει να επιβάλει εποπτεία στον μαύρο χρυσό για πολλά χρόνια.