Μικρά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή με τους δείκτες να κινούνται με ήπιες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές έχουν την προσοχή τους πάντα στραμμένη στην Γροιλανδία αλλά και στην σημερινή, σημαντική δημοσίευση βασικών στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το 2026.

Συγκεκριμένα, ο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,36% στις 605,62 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και χρηματιστήρια να κινούνται με θετικό βηματισμό. Ο Euro Stoxx 50 ανεβαίνει 0,62% στις 5.940 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη είναι οριακά θετικός 0,03% στις 25.133 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,57% στις 8.289 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 βρίσκεται στο +0,29% και στις 10.069 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,04% στις 45.655 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ανεβαίνει 0,30% στις 17.689 μονάδες.

Χθες, τα πρόσημα ήταν ανάμεικτα, με τις αμυντικές μετοχές να συνεχίζουν ανοδικά για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα μετά την έκκληση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των ΗΠΑ και τη συνέχιση της ρητορικής για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ ζήτησε αύξηση 50% στις στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ, στοχεύοντας σε έναν προϋπολογισμό 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2027, σε μια ανάρτησή του στο TruthSocial αργά την Τετάρτη.

Ο Τραμπ έχει εντείνει τις εκκλήσεις για την προσάρτηση της Γροιλανδίας υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον και εξετάζει διάφορες επιλογές για να το πετύχει αυτό - συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δράσης. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ και η Δανία, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της Γροιλανδίας, είναι και οι δύο μέλη.

Εν τω μεταξύ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της μεταλλευτικής εταιρείας Amaroq δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης σε κρίσιμα έργα εξόρυξης ορυκτών στη Γροιλανδία. Αυτό έρχεται λίγο πριν τις συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος μεταξύ Ουάσινγκτον και Δανών αξιωματούχων σχετικά με το μέλλον του νησιού.

Η βρετανική εταιρεία εξόρυξης Rio Tinto βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά της Glencore, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης στον κόσμο. Η μετοχή της Glencore διαπραγματεύεται περισσότερο από 7% υψηλότερα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Οι μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών πετρελαίου υποχώρησαν αυτή την εβδομάδα καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αντιδρούν στην ενέργεια του Τραμπ στη Βενεζουέλα, ωστόσο κινούνται καλύτερα την Παρασκευή. Η BP σημειώνει άνοδο 1,9%, η Shell προσθέτει 1,6% και η TotalEnergies κερδίζει 1,4%.

Τα βρετανικά σούπερ μάρκετ Tesco και Marks and Spencer's ανακοίνωσαν χθες ισχυρές πωλήσεις για τα Χριστούγεννα. Η Tesco αύξησε τις προβλέψεις της για τα κέρδη για το οικονομικό έτος 2026, από 2,9 δισεκατομμύρια λίρες (3,9 δισεκατομμύρια δολάρια) σε 3,1 δισεκατομμύρια λίρες. Ωστόσο, η μετοχή της υποχωρεί 0,6%.

Σήμερα αναμένεται οι Ευρωπαίοι ηγέτες να ψηφίσουν την εμπορική συμφωνία με το μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής, για την οποία έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους οι ευρωπαίοι αγρότες και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό για την γεωργία της γηραιάς ηπείρου.