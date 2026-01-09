ΑΔΜΗΕ: Συμμετοχή στη σύνοδο του Med-TSO για τη διασυνδεσιμότητα των ηλεκτρικών δικτύων στις μεσογειακές χώρες

Στην περιφερειακή σύνοδο Ανατολικής Μεσογείου της Ένωσης Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Med-TSO συμμετείχε ο ΑΔΜΗΕ στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Στην περιφερειακή σύνοδο Ανατολικής Μεσογείου της Ένωσης Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Med-TSO, με θέμα τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των μεσογειακών χωρών συμμετείχε ο ΑΔΜΗΕ στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Τον Διαχειριστή εκπροσώπησε ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Αντιπρόεδρος του Med-TSO Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης. Κατά την συμμετοχή του, ο κ. Τσακίρης αναφέρθηκε στη συστηματική συμβολή του ΑΔΜΗΕ στην εκπόνηση μελετών και την κατάρτιση του Μεσογειακού Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (Mediterranean Master Plan του προγράμματος TEASIMED 2) του Med-TSO, με ορίζοντα το 2030 και το 2040, που αναφέρονται σε έργα διασύνδεσης που υλοποιεί, στηρίζει ή σχεδιάζει ο Διαχειριστής. Ειδικότερα, εστίασε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ (Great Sea Interconnector), την Αίγυπτο (GREGY), ενώ έκανε ειδική αναφορά και στη σημασία της διασύνδεσης με τη Σαουδική Αραβία (Saudi Greek Interconnection).

Χαρακτήρισε τη διασύνδεση που θα ενώσει για πρώτη φορά την Ευρώπη με την Αραβική Χερσόνησο, μέσω της Ελλάδας, ένα εμβληματικό έργο του οικονομικού και γεωπολιτικού διαδρόμου IMEC, επισημαίνοντας ότι συνάδει πλήρως με τη στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commissioner for the Mediterranean) και του Med-TSO για διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας με τις χώρες του Κόλπου και τον περιφερειακό Διαχειριστή της περιοχής, GCCIA.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή το πρόγραμμα TEASIMED 2, την πρωτοβουλία του Med-TSO που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ηλεκτρικών συστημάτων στη Μεσόγειο, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις προοπτικές δημιουργίας ενός πιο διασυνδεδεμένου και βιώσιμου ηλεκτρικού δικτύου, στη βάση συγκεκριμένων έργων διασύνδεσης, ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών πολιτικών.

Στη διευρυμένη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο Πρέσβης της Ε.Ε. στην Ιορδανία, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Ιορδανίας, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και στελέχη Διαχειριστών, Ρυθμιστικών Αρχών και περιφερειακών ενεργειακών φορέων από όλα τα κράτη της Μεσογείου. Η επόμενη διάσκεψη του Med-TSO, στο πλαίσιο του TEASIMED 2, θα πραγματοποιηθεί στο Μαρακές τον Ιανουάριο του 2026 ενώ το απολογιστικό συνέδριο του προγράμματος, θα ακολουθήσει τον Φεβρουάριο του 2026 στις Βρυξέλλες.