Κύπρος - βίντεο περί διαφθοράς στο Προεδρικό: Αποδίδεται σε υβριδικό πόλεμο από ξένη χώρα

Στο βίντεο επιχειρείται να παρουσιαστεί η εικόνα ότι το επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη χρησιμοποίησε μετρητά για την προεκλογική του εκστρατεία υπερβαίνοντας το όριο.

Πολιτικούς τριγμούς έχει προκαλέσει στην Κύπρο βίντεο που κυκλοφόρησε σε λογαριασμό στο Χ και παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων του πρώην κυβερνητικού στελέχους, Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του γραφείου του προέδρου, Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού.

Σύμφωνα με το philenews, ο Γιώργος Λακκοτρύπης κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, ενώ, όπως πληροφορούμαστε, έκανε λόγο για συρραφή τοποθετήσεών του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται το αφήγημα των δημιουργών του οπτικού υλικού.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Σύσκεψη με ΚΥΠ

Μάλιστα, όπως πληροφορούμαστε, στελέχη της Προεδρίας λίγο μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα συσκέφτηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι αράδες, αργά χθες βράδυ, πληροφορίες ανέφεραν πως στο Προεδρικό υπήρχε σύσκεψη σε εξέλιξη στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Πλήγμα από χώρα

Η πληροφορία και οι ενδείξεις που εξετάζονταν μέχρι χθες ήταν ότι ο λογαριασμός μέσω του οποίου δημοσιεύτηκε το εν λόγω υλικό σχετίζεται με ξένα συμφέροντα και υπηρεσίες χώρας, η οποία επωφελείται από πλήγμα στην Κυπριακή Δημοκρατία ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατήγγειλε συρραφή

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την καταγγελία του Λακκοτρύπη στο ΤΑΕ Λευκωσίας χθες το απόγευμα, φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Όπως πληροφορούμαστε, αυτοί που κατέγραψαν παράνομα τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης του παρουσιάστηκαν ως ολλανδικής υπηκοότητας πρόσωπα που διαχειρίζονται επενδυτικό ταμείο.

Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή ακριβώς την ιδιότητα.

Το video διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Η τελευταία εμφανίζεται να έχει κάνει γεωπολιτικές αναλύσεις στην ιστοσελίδα Eurasia Review, που φέρεται να εδρεύει στις ΗΠΑ. Για την ώρα το προφίλ του εν λόγω λογαριασμού είναι υπό διερεύνηση.

Οι διαψεύσεις

Λίγο μετά την αποκάλυψη του philenews για την καταγγελία, ο ίδιος ο Γιώργος Λακκοτρύπης επιβεβαίωσε με γραπτή τοποθέτησή του την καταγγελία στο ΤΑΕ, ενώ ανέφερε ότι το περιεχόμενο του δημοσιεύματος είναι προϊόν κακόβουλου μοντάζ.

Αυτούσια η γραπτή του τοποθέτηση: «Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής: Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου».

Ακολούθησε διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. Σε γραπτή του δήλωση, ανέφερε ότι «τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας». Σε συμπληρωματική δήλωσή του, πρόσθεσε: «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».