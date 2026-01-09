ΔΥΠΑ: Στο Περιστέρι η 50ή «Ημέρα Καριέρας» - Πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

Η 50ή εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιστρέφει δυναμικά στην Αθήνα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τον θεσμό που φέρνει πιο κοντά την εργασία με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η 50ή εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιστρέφει δυναμικά στην Αθήνα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τον θεσμό που φέρνει πιο κοντά την εργασία με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διήμερη εκδήλωση για την απασχόληση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106), από τις 10:00 έως τις 18:00, μετατρέποντας τον χώρο σε έναν ζωντανό κόμβο ευκαιριών, δικτύωσης και επαγγελματικής προοπτικής.

Πρόκειται για ένα διήμερο ουσιαστικής διασύνδεσης, που φέρνει στον ίδιο χώρο πολίτες που αναζητούν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα και επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας την άμεση επικοινωνία και τη στοχευμένη επαφή με την αγορά εργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, προσφέροντας πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας, σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εμπειρίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η προεγγραφή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας εδώ.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, να ενημερωθούν για ανοιχτές θέσεις εργασίας, να καταθέσουν βιογραφικά σημειώματα και να διερευνήσουν επαγγελματικές ευκαιρίες σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα, στελέχη της ΔΥΠΑ και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα βρίσκονται στον χώρο, παρέχοντας πληροφορίες για ενεργές δράσεις, προγράμματα απασχόλησης και υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων και επιχειρήσεων.

