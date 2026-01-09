Καταιγίδα Γκορέτι: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ηλεκτρικό στη Γαλλία και τη Βρετανία

Σφοδροί άνεμοι πνέουν σήμερα στη Γαλλία και τη Βρετανία καθώς η καταιγίδα Γκορέτι πλήττει τη βόρεια Ευρώπη. Η κακοκαιρία "Elli" παραλύει τη βόρεια Γερμανία.

Σφοδροί άνεμοι πνέουν σήμερα στη Γαλλία και τη Βρετανία καθώς η καταιγίδα Γκορέτι πλήττει τη βόρεια Ευρώπη, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Στη Γαλλία, περίπου 380.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό, κυρίως στις περιφέρειες της Νορμανδίας και της Βρετάνης, ανακοινώθηκε από την εταιρεία διαχείρισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Enedis.

Στη διάρκεια της νύκτας, ριπές ανέμου ταχύτητας 150 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στη βορειοδυτική Γαλλία, στο νομό Μανς, ενώ ρεκόρ 213 χλμ/ώρα καταγράφηκε στο Μπαρφλέρ και η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων ανάμεσα στο Παρίσι και την περιφέρεια της Νορμανδίας.

Στη Βρετανία, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε 57.000 κατοικίες, καθώς η καταιγίδα Γκορέτι έφερε περισσότερο χιόνι έπειτα από μια εβδομάδα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα με το BBC, 65.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, κυρίως στην περιφέρεια της Κορνουάλης.

Εκατοντάδες σχολεία επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά στη Σκωτία και σε τμήματα της κεντρικής Αγγλίας, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την Γκορέτι.

Σιδηροδρομικές εταιρείες σε τμήματα της Αγγλίας προειδοποίησαν τους καταναλωτές να μην ταξιδεύουν και μερικά δρομολόγια έχουν ανασταλεί.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) κήρυξε κόκκινο συναγερμό για σφοδρούς ανέμους -το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού- στα νησιά Σίλι και σε μεγάλο μέρος της περιφέρειας της Κορνουάλης.

Συνολικά ο κόκκινος συναγερμός αφορά περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους. H Met Office προειδοποίησε επίσης ότι «πολύ μεγάλα κύματα θα καταστήσουν πολύ επικίνδυνες ορισμένες περιοχές στις ακτές».

Η κακοκαιρία "Elli" παραλύει τη βόρεια Γερμανία

Κλειστά σχολεία, ακύρωση σιδηροδρομικών δρομολογίων και χάος στους αυτοκινητοδρόμους φέρνει μέχρι τώρα η κακοκαιρία «Elli», η οποία πλήττει από χθες, Πέμπτη, το βράδυ το μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας και ιδιαίτερα τις βόρειες περιοχές.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) ανέστειλαν τα δρομολόγιά τους από και προς τη βόρεια Γερμανία τουλάχιστον έως το μεσημέρι, με σοβαρές συνέπειες για την συγκοινωνία μεταξύ Βερολίνου και Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και Βερολίνου - Αμβούργου, ενώ τα τρένα, όπου κυκλοφορούν, κινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες. Στην ανατολική Έσση πολλά φορτηγά έχουν κολλήσει σε αυτοκινητοδρόμους, εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς φορτηγών, όπου συναντούν έντονα καιρικά φαινόμενα, να εγκαταλείπουν τον δρόμο και να παραμένουν στους ειδικούς σταθμούς ανάπαυσης.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) έχει προειδοποιήσει ήδη από χθες για παγετό και ιδιαίτερα ολισθηρούς δρόμους σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και για πιθανές χιονοστιβάδες, λόγω των ισχυρών ανατολικών ανέμων. Ειδικά στην κεντρική και στη νότια Γερμανία αναμένεται μάλιστα «παγωμένη βροχή» γύρω από το Αμβούργο και το Σλέσβιχ-Χολστάιν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν ήδη αναφερθεί δεκάδες τροχαία ατυχήματα. Στην Βαυαρία ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του ξέφυγε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο.

Τα σχολεία στο Αμβούργο, στην Κάτω Σαξονία, στην Βρέμη και σε μεγάλο τμήμα του Σλέσβιχ -Χολστάιν παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στο Βερολίνο, στο Βρανδεμβούργο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευση των μαθητών. Από χθες οι τοπικές κυβερνήσεις, η αστυνομία και η πυροσβεστική καλούν τους πολίτες να παραμείνουν όσο είναι εφικτό στα σπίτια τους, να εργαστούν με τηλεργασία και να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις. Για το Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πάντως πριν από λίγο «λήξη συναγερμού» σχετικά με τον κίνδυνο νέων έντονων χιονοπτώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress