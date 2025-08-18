Πολιτική | Διεθνή

Γερμανός ΥΠΕΞ: Περισσότερη πίεση στη Ρωσία πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανός ΥΠΕΞ: Περισσότερη πίεση στη Ρωσία πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι
Ο Γιόχαν Βάντεφουλ ζήτησε να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων με την παροχή επιπλέον βοήθειας στην Ουκρανία, προκειμένου να αναγκαστεί η Μόσχα να κάνει παραχωρήσεις προς «μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ ζήτησε σήμερα να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων με την παροχή επιπλέον βοήθειας στην Ουκρανία, προκειμένου να αναγκαστεί η Μόσχα να κάνει παραχωρήσεις προς «μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια».

Ο Βάντεφουλ έκανε τις δηλώσεις αυτές από το Τόκιο λίγες ώρες πριν τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Μάλλον δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι όλος ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Ουάσινγκτον», επεσήμανε ο Γερμανός υπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ιάπωνα ομόλογό του Τακέσι Ιγουάγια.

«Οι σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας είναι κεντρικής σημασίας» διότι «η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της αποτελεσματικά ακόμη και μετά από μια συμφωνία εκεχειρίας και ειρήνης», σημείωσε ο Βάντεφουλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσοι εργαζόμενοι «λείπουν» από τα σούπερ μάρκετ

Ο Πούτιν συμφώνησε σε εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου ΝΑΤΟ» για την Ουκρανία

Τζόκερ: Δύο νικητές στην mega κλήρωση των 28,8 εκατ. ευρώ

tags:
Γερμανία
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Ντόναλντ Τραμπ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider