Βραζιλία: «Βαθιά αγανάκτηση» στην πρεσβεία των ΗΠΑ για τις πιέσεις που ασκούνται σε δικαστή

"Είναι απαράδεκτο να απειλούνται οι αρχές μιας δημοκρατικής χώρας", δήλωσε η διπλωματική πηγή.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας εξέφρασε τη "βαθιά αγανάκτηση" της σήμερα στην πρεσβεία των ΗΠΑ για μια δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει στόχο τον αρμόδιο εισαγγελέα για τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Αμερικανός επιτετραμμένος Γκάμπριελ Εσκομπάρ κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών λόγω της δημοσίευσης σήμερα από τη διπλωματική του αντιπροσωπεία στην πλατφόρμα Χ κειμένου που υπογραμμίζει ότι η Ουάσινγκτον "παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση" του δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, του "αρχιτέκτονα της μομφής και της δίωξης" του Μπολσονάρου.

"Είναι απαράδεκτο να απειλούνται οι αρχές μιας δημοκρατικής χώρας", δήλωσε η διπλωματική πηγή.

Είναι η τέταρτη φορά που η αριστερή κυβέρνηση του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καλεί για εξηγήσεις τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βραζιλία τα έβαλε επανειλημμένα μέσω του λογαριασμού της στην πλατφόρμα X με τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη δίκη του Μπολσονάρου στο Ανώτατο Δικαστήριο,

Το Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε αυτόν τον δικαστή, όπως το πάγωμα όλων των περιουσιακών του στοιχείων που διατηρεί στις ΗΠΑ, ενώ εκδόθηκε απαγόρευση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας αυτής να συνεργαστούν μαζί του, υπό την απειλή ποινικής δίωξης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε επίσης διάταγμα που επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς 50% στα βραζιλιάνικα προϊόντα με εξαίρεση κυρίως αεροπλάνα, χυμό και πολτό πορτοκαλιών, καρύδια της Βραζιλίας και ορισμένα προϊόντα από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ