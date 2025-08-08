H Λάιεν καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει την απόφασή του

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για την Γάζα.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει την απόφασή της για επέκταση της στρατιωτικής της επιχείρησης στην Γάζα», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν. «Μία κατάπαυση του πυρός είναι αναγκαία αμέσως».

The Israeli government’s decision to further extend its military operation in Gaza must be reconsidered.



At the same time, there must be the release of all hostages, who are being held in inhumane conditions.



And humanitarian aid must be given immediate and unhindered access to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 8, 2025

Σημειωνεται πως το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σχέδιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για να «νικηθεί η Χαμάς» και να «καταληφθεί ο έλεγχος» καταρχήν της πόλης της Γάζας, πρωτεύουσας του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή και αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, προβλέπεται η «κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας» (βόρεια) και «η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».