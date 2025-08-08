Πολιτική | Διεθνή

H Λάιεν καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει την απόφασή του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
H Λάιεν καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει την απόφασή του
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για την Γάζα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για την Γάζα.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει την απόφασή της για επέκταση της στρατιωτικής της επιχείρησης στην Γάζα», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν. «Μία κατάπαυση του πυρός είναι αναγκαία αμέσως».

Σημειωνεται πως το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σχέδιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για να «νικηθεί η Χαμάς» και να «καταληφθεί ο έλεγχος» καταρχήν της πόλης της Γάζας, πρωτεύουσας του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή και αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, προβλέπεται η «κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας» (βόρεια) και «η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις: Πότε συμφέρει η χρήση πλασματικών ετών - Πόσο κοστίζει η εξαγορά τους

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 23,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής

Η Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

tags:
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Γάζα
Ισραήλ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider