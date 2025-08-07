Νετανιάχου: Το Ισραήλ σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο όλης της Γάζας

«Το σκοπεύουμε», είπε ο Νετανιάχου σε μια συνέντευξη, όταν ερωτήθηκε εάν το Ισραήλ θα πάρει τον έλεγχο ολόκληρου του θύλακα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ προτίθεται» να πάρει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, όμως «όχι να την κυβερνήσει», την ώρα που τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρονται σε μια πιθανή πλήρη κατάκτηση του παλαιστινιακού θύλακα.

«Έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ερωτηθείς εάν η χώρα του σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο του συνόλου αυτού του θύλακα.

«Δεν θέλουμε να κρατήσουμε (τη Γάζα). Θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια περίμετρο ασφαλείας, όμως δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

«Θέλουμε να παραδώσουμε τον έλεγχο σε αραβικές δυνάμεις που θα κυβερνήσουν σωστά χωρίς να μας απειλούν και προσφέροντας μια καλή ζωή στους κατοίκους της Γάζας. Αυτό δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς», συμπλήρωσε.

Η συνέντευξη αυτή προβλήθηκε στο Fox News προτού ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης συμμετάσχει σήμερα στη συνεδρίαση του συμβουλίου του ασφαλείας προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη φάση του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου η αναμενόμενη επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ των οικογενειών των ομήρων και στις τάξεις του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει ή επιχειρεί αυτήν τη στιγμή στο έδαφος σχεδόν στο 75% της Λωρίδας της Γάζας, ιδίως από τις μόνιμες θέσεις του στον θύλακα κατά μήκος των συνόρων. Βομβαρδίζει παντού όπου κρίνει αναγκαίο.

Η Πολιτική Άμυνα της Γάζας έκανε σήμερα λόγο για τον θάνατο 35 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε πλήγματα ή από ισραηλινά πυρά.

