Ο Τραμπ «ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί» να διατάξει πλήγματα στο Ιράν

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε--για ακόμη μια φορά--χθες Πέμπτη το βράδυ πως «ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί» να διατάξει πλήγματα στο Ιράν, όπου οι ΗΠΑ επισείουν το τελευταίο διάστημα την απειλή στρατιωτικής επέμβασης.

«Είμαστε δυνατοί. Είμαστε δυνατοί οικονομικά. Είμαστε δυνατοί στρατιωτικά (...) Και τώρα έχουμε μια (σ.σ. αεροναυτική) δύναμη που κατευθύνεται σε αυτή τη χώρα που τη λένε Ιράν. Κι ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον Τύπο στην Ουάσιγκτον.

Εχθές, ο εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, υπενθυμίζοντας ότι «πολλές» αμερικανικές βάσεις στην περιοχή βρίσκονται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων.

«Θα υπάρξει αμέσως αποφασιστική απάντηση», προειδοποίησε ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινιά, κάνοντας λόγο για τα «σοβαρά τρωτά σημεία» των αμερικανικών αεροπλανοφόρων, λίγες ημέρες αφού κατέπλευσε στην περιοχή, στα ανοιχτά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».

Φωτογραφία: @associatedpress

