Στο επίκεντρο σήμερα τα δυο μεγάλα projects στην Κρήτη, στο νησί η πολιτική ηγεσία του υπ. Υποδομών και ο πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν, τόσο σήμερα όσο και σε βάθος ετών, κάποιες μεγάλες υποδομές στην Κρήτη, όπως, μεταξύ άλλων, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιου Ηρακλείου (ΔΑΗΚ), που αναμένεται να μεταμορφώσουν τον μεταφορικό χάρτη, όχι μόνο του νησιού, αλλά και της χώρας.

Μάλιστα, στην Κρήτη θα βρεθεί σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπ. Υποδομών και Μεταφορών και το ενδιαφέρον «πέφτει» σε κάποια εμβληματικά έργα στο νησί, όπως για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, η προώθηση του ΒΟΑΚ, που «ξεκόλλησε» επιτέλους και ως προς το σκέλος της παραχώρησης (Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο, επενδυτής η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και αναμένεται να ενεργοποιηθεί, όπως έχει αποκαλύψει το insider.gr προ εβδομάδων. Μάλιστα, αυτό θα συμβεί από σήμερα το απόγευμα, στα τέλη Ιανουαρίου και όχι τον Φεβρουάριο.

Βέβαια, η λίστα των υποδομών περιλαμβάνει και το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Κρήτης (ΔΑΗΚ – Καστέλι) όπου προχωρούν οι εργασίες, ωστόσο, αναμένονταν ο κρίσιμος διαγωνισμός που σας έχουμε αναφέρει, για τα νέα συστήματα αεροναυτιλίας στο αεροδρόμιο, εκτιμώμενου ύψους 75 εκατ. ευρώ, ώστε να «ανοίξει ο δρόμος» για την εμπορική λειτουργία του αεροδρομίου που είναι σε προχωρημένο κατασκευαστικό στάδιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος στις 11:00 π.μ. θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου. Ακολούθως, θα υπογραφεί η συμφωνία ανάθεσης εξοπλισμού αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα.

Στην Κρήτη θα βρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ξεναγηθεί στις υπό κατασκευή υποδομές του νέου Αεροδρομίου.

Εκκινεί (ουσιαστικά) η μεγάλη σύμβαση παραχώρηση του ΒΟΑΚ

Όπως προ εβδομάδων αποκάλυψε το insider.gr, βρισκόμαστε ενώπιον της ουσιαστικής έναρξης – ενεργοποίησης της mega σύμβασης παραχώρησης, αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ, για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, μαζί με το «κομμάτι» Κίσσαμος – Χανιά. Aν και ήδη έχουν εκκινήσει κάποιες αρχικές – πρόδρομες εργασίες ή και έργα οδικής ασφάλειας στο τμήμα αυτό, δεν είχαμε μέχρι πρότινος ακόμη περάσει στην ουσιαστική έναρξη της παραχώρησης καθώς χρειαζόντουσαν κάποιες νομικής φύσης διαδικασίες κ.α..

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας που προβλέπεται για σήμερα, καθώς, στις 18.00 μ.μ. στα Χανιά στο κτίριο της αντιπεριφέρειας θα υπογραφεί το πρακτικό ενεργοποίησης της παραχώρησης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο, ενώ μένει να επιβεβαιωθούν ή όχι τα σενάρια εισόδου στο σχήμα και άλλων ομίλων (π.χ. AKTOR, Metlen).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν από τα δύο βασικά μέτωπα: από την περιοχή Καρτερών – Γουρνών στο Ηράκλειο και από τα Χανιά, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ενός από τα μεγαλύτερα οδικά έργα υποδομής στη χώρα. Το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο είναι μήκους 157 χιλ. και η προαίρεση Κίσσαμος – Χανιά 30 χιλ. (με την ενεργοποίηση για το τμήμα της προαίρεσης Κίσσαμος-Χανιά, ο ΒΟΑΚ επεκτείνεται στα δυτικά) και το κατασκευαστικό αντικείμενο εκτιμάται σε σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ.

Το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά, μήκους 157 χλμ. ανήκει στον ΒΟΑΚ μήκους περίπου 300 χλμ. και πρόκειται για ένα πολυσύνθετο και δύσκολο έργο. Σε αυτό περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ, 26 σηράγγων, 10,80 χλμ. νέων γεφυρών, 23 εκ των οποίων υπερβαίνουν τα 100 μέτρα μήκος, 20 νέων ανισόπεδων κόμβων και αναβάθμιση των υπαρχόντων 18 ανισόπεδων κόμβων στις Παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου. Μαζί με την προαίρεση, ο νέος δρόμος θα περιλαμβάνει 43 κόμβους, 23 σήραγγες και 89 γέφυρες. Hκατασκευαστική περίοδος θα έχει διάρκεια πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης (35ετούς διάρκειας). Παράλληλα, προχωρούν εργασίες στο δημόσιο έργο από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη (AKTOR) και στο ΣΔΙΤ, από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR), με το υπουργείο να έχει ψηλά στον σχεδιασμό του το project αυτό.

Το νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας

Στο μέτωπο του ΔΑΗΚ που προχωρά με γοργούς ρυθμούς και κατά μεγάλο ποσοστό θα είναι έτοιμη η υποδομή (κατασκευαστικά) μέσα στο έτος, ένα βασικό ζητούμενο ήταν η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας. Πλέον, από το υπουργείο αναφέρουν ότι θα υπογραφεί η συμφωνία ανάθεσης εξοπλισμού αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα. Θυμίζουμε ότι το insider.gr είχε αναφερθεί τον περασμένο Δεκέμβριο σε διεργασίες αναφορικά με την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας.

Όπως έχουμε αναφέρει, από τον ΔΑΗΚ εκτιμούν ότι εντός του 2027, ενδεχομένως στις αρχές του έτους, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία στο νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, με την ολοκλήρωση των κτηριακών υποδομών να τοποθετείται το φθινόπωρο του 2026. Αυτό βέβαια, ήταν σε συνάρτηση με τις δικαστικές εμπλοκές για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στον λόφο Παπούρα με τα συστήματα αεροναυτιλίας (ραντάρ), αλλά και την πορεία του διαγωνισμού εγκατάστασης των εν λόγω συστημάτων, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης (διάρκειας 35 ετών), αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%), ενώ κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου αερολιμένα είναι στα 11,5 εκατ. επιβάτες, μία εκτίμηση πάντως που είναι συντηρητική, δεδομένου ότι το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» φέτος θα ξεπεράσει για πρώτη φορά στην ιστορία του τους 10 εκατ. επιβάτες. Όσο για την προβολή στο μέλλον, η πρόβλεψη κάνει λόγο για 17,8 εκατ. επιβάτες στην 30η επέτειο λειτουργίας, ενώ ήδη έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των εγκαταστάσεων και του αεροσταθμού. Οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου αναμένεται να διπλασιάσουν τη δυναμική ως προς τις κινήσεις των αεροσκαφών, οι οποίες εκτιμάται ότι από 22 ανά ώρα σήμερα θα ξεπεράσουν τις 40 κινήσεις ανά ώρα.