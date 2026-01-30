Μικρές επιχειρήσεις: Χωρίς ΦΠΑ οι διασυνοριακές συναλλαγές έως 100.000 ευρώ

Σε ισχύ το νέο ειδικό καθεστώς για πωλήσεις και υπηρεσίες εντός Ε.Ε. Οι προϋποθέσεις, τα όρια και η ψηφιακή διαδικασία μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Την πλατφόρμα για την εφαρμογή του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ για Μικρές Επιχειρήσεις» ενεργοποίησε η ΑΑΔΕ ανοίγοντας το δρόμο στις μικρές επιχειρήσεις για ευκολότερη δραστηριοποίηση στην ευρωπαϊκή αγορά, περιορίζοντας τα διοικητικά βάρη.

Με το νέο καθεστώς, καταργούνται εμπόδια που για χρόνια λειτουργούσαν αποτρεπτικά στις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10.000 ευρώ μπορούν να πραγματοποιούν πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των εν λόγω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ενωσιακό όριο των 100.000 ευρώ και τα αντίστοιχα εθνικά όρια κάθε χώρας.

Αντίστοιχα, επιχειρήσεις άλλων κρατών-μελών που υπάγονται στο καθεστώς απαλλαγής μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ έως το όριο των 10.000 ευρώ ετησίως.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην απλοποίηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, καθώς καταργεί την υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ σε κάθε κράτος-μέλος όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές, αλλά και την ανάγκη υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με το εθνικό καθεστώς κάθε χώρας. Παράλληλα, διευκολύνεται η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών με απαλλαγή από τον φόρο, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα

Μέσα από τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα που επιθυμούν να εφαρμόσουν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να:

υποβάλλουν το σχετικό αίτημα (προηγούμενη κοινοποίηση) προς την ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του διασυνοριακού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων

επεκτείνουν την εφαρμογή του διασυνοριακού καθεστώτος και σε άλλα ΚΜ της ΕΕ ή αιτούνται την παύση χρήσης του καθεστώτος αυτού σε όλα τα ΚΜ ή σε κάποια εξ’ αυτών, με επικαιροποίηση της προηγούμενης κοινοποίησης

υποβάλλουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο μετά την υπαγωγή τους στο διασυνοριακό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων τις πληροφορίες αναφορικά με τη συνολική αξία των παραδόσεων ή παροχών που πραγματοποίησαν εντός του τριμήνου αυτού σε καθένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ (τριμηνιαίες αναφορές)

ενημερώνουν την ΑΑΔΕ σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών εντός της ΕΕ υπερβαίνει το όριο των 100.000 ευρώ.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής αποθηκεύονται προκειμένου να καθίστανται άμεσα προσβάσιμες στα κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία η εκάστοτε επιχείρηση επιθυμεί να εφαρμόσει την απαλλαγή.

Διαδικασία ένταξης

1. Υποβολή Αιτήματος μέσω της εφαρμογής.

2. Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιλέξιμες μικρές επιχειρήσεις μόνο μετά την χορήγηση από την ΑΑΔΕ του ΑΦΜ/ΦΠΑ με το επίθημα «-ΕΧ» ή την γνωστοποίηση ότι μπορεί να εφαρμόσει την απαλλαγή σε κάποιο κράτος μέλος, κατά περίπτωση.

3. Εγχώριο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων: Η ίδια εφαρμογή χρησιμοποιείται και για την ένταξη στο εγχώριο καθεστώς, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί την ταυτόχρονη εφαρμογή του με το διασυνοριακό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι το εθνικό όριο κύκλου εργασιών που θα πρέπει να τηρείται για την ένταξη ή παραμονή το εγχώριο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, είναι 10.000 ευρώ.

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις

Διασυνοριακή απαλλαγή: Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των πωλήσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται το καθεστώς.

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ των πωλήσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται το καθεστώς. Απλουστευμένες διαδικασίες : Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος με απλουστευμένες διαδικασίες, τόσο στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους όσο και σε άλλα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το ίδιο καθεστώς. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς ΦΠΑ (π.χ. απόκτηση ΑΦΜ, υποβολή δηλώσεων κ.λπ.) στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται η απαλλαγή, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με το διασυνοριακό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων.

: Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος με απλουστευμένες διαδικασίες, τόσο στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους όσο και σε άλλα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το ίδιο καθεστώς. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής για σκοπούς ΦΠΑ (π.χ. απόκτηση ΑΦΜ, υποβολή δηλώσεων κ.λπ.) στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται η απαλλαγή, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με το διασυνοριακό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Καθορισμένα όρια: Τόσο για την ένταξη, όσο και για την παραμονή στο διασυνοριακό καθεστώς, θα πρέπει να πληρούνται τα όρια του κύκλου εργασιών στην ΕΕ ύψους 100.000 ευρώ και τα εθνικά όρια κύκλου εργασιών που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη, όπου εφαρμόζεται η απαλλαγή.

Υποχρεώσεις

Μετά την ένταξη στο διασυνοριακό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει στην ΑΑΔΕ, αναφορές για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί κάθε τρίμηνο σε καθένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να παρακολουθείται η τήρηση των ορίων απαλλαγής (εγχώριο/εθνικό και ενωσιακό). Οι αναφορές αυτές υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 100.000 ευρώ, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει Τελική Αναφορά – Αναφορά Υπέρβασης, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της συναλλαγής με την οποία συντελέστηκε η υπέρβαση.

Η επιχείρηση που εφαρμόζει το διασυνοριακό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων θα πρέπει να αναγράφει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ με το επίθημα «-ΕΧ» στα τιμολόγια (απλοποιημένα ή μη) που εκδίδει.