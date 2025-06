Μ. Ανατολή: Ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία Ισραήλ και Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Δευτέρα, εκφράζοντας τα «συγχαρητήριά του σε όλους», πως το Ισραήλ και το Ιράν δέχτηκαν να κηρυχτεί «πλήρης κατάπαυση του πυρός», που θα τεθεί σε εφαρμογή περί τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) και κατ’ αυτόν θα σημάνει το επίσημο «τέλος» της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ότι Ισραήλ και Ιράν έχουν συμφωνήσει σε πλήρη και ολική εκεχειρία διάρκειας 12 ωρών και κατ’ αυτόν θα σημάνει το επίσημο «τέλος» της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς.

«Συμφωνήθηκε πλήρως από και ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν ότι θα υπάρξει πλήρης και απόλυτη κατάπαυση του πυρός», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα και αναδημοσίευση στο Χ (πρώην Twitter), ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν για απόλυτη εκεχειρία… για 12 ώρες. Μετά το πέρας αυτών των ωρών, ο πόλεμος θα θεωρείται ΛΗΞΑΣ!».

"CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE..." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/hLTBT34KnG

