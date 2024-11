Συνάντηση Γεραπετρίτη με την ειδική εκπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ

Συνάντηση με την ειδική εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις Virginia Gamba είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την περίοδο 2025-2026, στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας με το Γραφείο της Ειδικού Αντιπροσώπου και στην ανάδειξη των θεμάτων που σχετίζονται με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, μία από τις προτεραιότητές της» στη θητεία της, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X.

FM George Gerapetritis mtg w/ the Special Representative of the UN Secretary General for Children and Armed Conflict, Virginia Gamba. pic.twitter.com/4H3fPNWgkw

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 11, 2024