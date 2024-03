Ολλανδία: Συνάντηση Βίλντερς με τον Ισραηλινό πρόεδρο

Ο Ολλανδός ακροδεξιός ηγέτης Χέρτ Βίλντερς δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και υποσχέθηκε την πλήρη στήριξή του στο Ισραήλ στη μάχη του κατά της τρομοκρατίας.

Ο Ολλανδός ακροδεξιός ηγέτης Χέρτ Βίλντερς δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ και υποσχέθηκε την πλήρη στήριξή του στο Ισραήλ στη μάχη του κατά της τρομοκρατίας.

Ο Βίλντερς, που στοχεύει να ηγηθεί μιας νέας κυβέρνησης αφού το εθνικιστικό του κόμμα PVV κέρδισε τις εκλογές του Νοεμβρίου, είναι εδώ και καιρό ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ.

I just had a great meeting in Amsterdam with the President of Israel @Isaac_Herzog. I told him I am proud that he visits the Netherlands and that Israel has, and always will have, my full support in its fight against terror. #Israel #Herzog pic.twitter.com/LBft3ieYlG

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 11, 2024