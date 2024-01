Δήμας: 3 έργα του MOMus στο Ταμείο Ανάκαμψης - Προϋπολογισμός άνω του 1 εκατ. ευρώ

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης -MOMus αναβαθμίζεται, όπως τόνισε ο υφυπουργός Πολιτισμού.

Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης -MOMus αναβαθμίζεται, όπως τόνισε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Πολιτισμού Χρίστος Δήμας, φιλοδοξώντας να αποδώσει ακόμα μεγαλύτερο στίγμα διεθνώς στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, τη φωτογραφία, τις πειραματικές τέχνες και τη γλυπτική.

Η ένταξη τριών έργων προς χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό πάνω από 1 εκατ. ευρώ, αφορά σε ψηφιακές εφαρμογές και στην οπτική ταυτότητα του MOMus, στην ενίσχυση των πολιτιστικών εξαγωγών και την ψηφιακή παρουσία του σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην κοινωνική συνεισφορά του.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Πολιτισμού Χρ. Δήμας: «Ο στόχος μας στο υπουργείο Πολιτισμού είναι η συνολική αναβάθμιση και ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού και των δημιουργικών φορέων στη χώρα μας. Η ένταξη και χρηματοδότηση τριών έργων του MOMus από το Ταμείο Ανάκαμψης, εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά, να αυξήσει την εξωστρεφή δυναμική του, την ψηφιακή του παρουσία, το κοινωνικό του έργο και να αποτελέσει έναν φάρο σύγχρονου πολιτισμού με διεθνές αποτύπωμα».

Τέσσερα μουσεία στη Θεσσαλονίκη (το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης - Συλλογή Κωστάκη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών) και ένα στην Αθήνα (Μουσείο Άλεξ Μυλωνά) ένωσαν τις δυνάμεις τους τον Νοέμβριο του 2018, σε έναν μεγάλο, ενιαίο, δημόσιο φορέα πολιτισμού, φιλοδοξώντας να δώσουν διεθνώς το στίγμα τους στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, τη φωτογραφία, τις πειραματικές τέχνες και τη γλυπτική.

Ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή των έργων του MOMus που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με το ΥΠΠΟ:

1) Ένταξη του Έργου «Sub. 4.11: Ψηφιακές εφαρμογές και οπτική ταυτότητα του MOMus» -«Sub. 4.11: MOMus digital applications and visual identity» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη νέας οπτικής ταυτότητας (brand) του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) και την αναβάθμιση των ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών του.

Ενόψει της ψηφιακής ανάπτυξης του MOMus, o Οργανισμός επιθυμεί να αναδιαμορφώσει και να συγκροτήσει μία σύγχρονη και ισχυρή εικόνα, να εδραιώσει υψηλή αναγνωρισιμότητα, διαφοροποίηση και αξία. Ως εικόνα ορίζεται η αντίληψη που έχει το ευρύ κοινό για το MOMus. Στόχος είναι να καθοριστεί το Brand Strategy του MOMus, το οποίο θα αναδείξει τη διαφοροποίηση του Οργανισμού, αλλά και θα καθοδηγήσει την επικοινωνιακή του πολιτική, μέσα από το σχεδιασμό της οπτικής του ταυτότητας, του κεντρικού μηνύματος και του συνολικού οπτικού ύφους του Οργανισμού. Η ανάπτυξη νέας ταυτότητας θα συμβάλλει στην ανάδειξη του καλλιτεχνικού προφίλ του Οργανισμού, της ιστορίας και της εξέλιξής του όπως διαμορφώθηκε στα έτη της λειτουργίας του, αλλά και όπως θα εξελίσσεται στο μέλλον, στη νοηματική σύνδεση των πέντε κτηρίων/μουσείων/τμημάτων του στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη και αναδεικνύοντας τη διακριτή ταυτότητα του καθενός.

Επίσης, θα σχεδιαστεί εξειδικευμένο λογισμικό εσωτερικής διαχείρισης χώρων, πόρων και εξοπλισμού, καλλιτεχνικού προγραμματισμού και προγραμματισμού marketing / επικοινωνίας του MOMus, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες ενιαίας και αποτελεσματικής λειτουργίας των πολλών και ετερογενών χώρων του MOMus, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων των τεσσάρων μουσείων της Θεσσαλονίκης και των εγκαταστάσεων του μουσείου των Αθηνών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διοργάνωση εκθέσεων και την τέλεση εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Εμπλουτισμός ενιαίας ιστοσελίδας του MOMus με εφαρμογές ηλεκτρονικού πωλητηρίου και εξειδικευμένες λειτουργίες ΑμεΑ. Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός φιλικού ηλεκτρονικού πωλητηρίου για το MOMus. Το πωλητήριο θα είναι ελκυστικό, με διαχωρισμό των ειδών (εκδόσεις, ένδυση, κοσμήματα, είδη γραφείου, είδη σπιτιού) αλλά και προσφορά δυνατοτήτων ομαδοποίησης όπως «συλλεκτικά αντικείμενα» ή εποχικά δώρα «Πρωτοχρονιά 2023» ή «αντικείμενα βασισμένα στην Χ έκθεση». Το πωλητήριο θα δίνει τη δυνατότητα αγοράς και ηλεκτρονικού εισιτηρίου για το MOMus. Παράλληλα, η ενιαία ιστοσελίδα MOMus θα εμπλουτιστεί με λειτουργίες που καθιστούν το υφιστάμενο περιεχόμενο προσβάσιμο από ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με αναπηρίες, όπως τεχνολογία σύνθεσης φωνής από κείμενο, δυνατότητα αυξομείωσης μεγέθους κειμένου, δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων και φόντου, δυνατότητα αλλαγής γραμματοσειράς, χάρακα ανάγνωσης, δυνατότητα αυξομείωσης της απόστασης των γραμμάτων και δυνατότητα απενεργοποίησης της κίνησης.

Παραγωγή περιηγήσεων 360ο στις μεγάλες εκθέσεις του MOMus (2024-2025). Στη διάρκεια του lockdown το MOMus μετέγραψε σε περιηγήσεις 360ο τις εκθέσεις: Ballen (Μουσείο Φωτογραφίας), Utopia Revisited (Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης), Together We Curate (Πειραματικό Κέντρο Τεχνών) και Ivan Kliun (Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης). Η παρόμοια προσέγγιση των εκθέσεων του MOMus που θα λάβουν χώρα κατά τα έτη 2024 και 2025 με ενιαία ταυτότητα, περιβάλλον περιήγησης φιλικό στη χρήση και συμβατό με το μέγιστο δυνατό εύρος συσκευών και ο εμπλουτισμός τους με πολυμεσικό περιεχόμενο θα δημιουργήσει ένα σταθερό ψηφιακό χώρο προσέλκυσης κοινού και θα αποτελέσει μοναδική προσθήκη στην υφιστάμενη βάση δεδομένων και εκθεμάτων του MOMus.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 523.404,00 ευρώ (Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.)

2) Ένταξη του Έργου «Sub. 4.12: Πολιτιστικές Εξαγωγές και Συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις Έργων του MOMus» - «Sub.4.12: Cultural Exports and Participation in International Exhibitions of ΜΟΜus Projects» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16293 «Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU. Το έργο αφορά στην παραγωγή ψηφιακών έργων και τη συμμετοχή του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) σε διεθνείς εκθέσεις, με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών εξαγωγών του και της ψηφιακής παρουσίας του σε διεθνές επίπεδο.

Η Δράση στοχεύει στην παραγωγή ψηφιακών έργων που θα διευρύνουν τη συνεργασία του MOMus διασυνδέοντάς το εκ νέου με επιλεγμένους φορείς του εξωτερικού (μουσειακούς φορείς, φουάρ τέχνης, καλλιτεχνικά φεστιβάλ) και θα ενισχύσει τη Δράση 2 του ίδιου προτεινόμενου έργου. Η παραγωγή αυτή αφορά σε: ψηφιακά έργα που θα παραχθούν στο πλαίσιο της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητες αναθέσεις ψηφιακών έργων, νέες ψηφιακές παραγωγές στο πλαίσιο διεθνών ημερών παγκόσμιου καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, νέες ψηφιακές παραγωγές σχετικά με ειδικά θέματα που αναφέρονται στην ιστορία του MOMus και των συλλογών του (την Οργανική τέχνη, την Συναισθησία και Οικολογία και την Τέχνη στη Ζωή). Το σύνολο αυτό θα αποτελέσει μια νέα, ευέλικτη δεξαμενή πολιτιστικών εξαγωγών του MOMus και της διεθνούς παρουσίας του, κυρίως ψηφιακής.

Οι νέες παραγωγές θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ενότητας έργων που να μπορούν εύκολα να παρουσιαστούν σε διοργανώσεις εκτός MOMus ή/και στο εξωτερικό, άρα να αποτελέσουν μια καλή βάση ενός εξαγώγιμου τμήματος της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης. Επιπλέον, το MOMus και τα αρμόδια τμήματά του θα προχωρήσουν σε ανεξάρτητες αναθέσεις για την παραγωγή ψηφιακών έργων πολλών διαφορετικών μορφών: digital drawings (ψηφιακά σχέδια), έργα εικονικής πραγματικότητας (VR) ή/και επαυξημένης πραγματικότητας (AR), βίντεο ή/και videogames, πειραματισμοί με αυτοσχέδια ή μη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν το αποτέλεσμα των νέων παραγωγών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 468.938,24 ευρώ (Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό)

3) Ένταξη του Έργου «Sub. 1 - Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για ενήλικες ηλικίας 65+ και άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης» - «Sub.1 Design and implementation of programs for adults aged 65+ and people with partial or total vision loss» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Δράσης με ID 16735 - Αξιοποίηση της τέχνης ως συνταγογραφούμενης θεραπείας για την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και ενεργοποίηση της «ασημένιας οικονομίας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU. Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων προαγωγής της τέχνης και του πολιτισμού με τη συμμετοχή ενηλίκων άνω των 65 ετών και ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται σε όλες τις εφαρμογές είναι αυτή του καθολικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις αρχές της βιωματικής μάθησης. Ο καθολικός σχεδιασμός εντάσσει, περικλείει και συμπεριλαμβάνει, δημιουργεί ένα πλαίσιο ισότιμο που δεν διαχωρίζει, όπως για παράδειγμα ένα συμπεριληπτικό έντυπο μπορεί να απευθύνεται σε κοινό βλεπόντων και κοινό ατόμων με οπτική αναπηρία ταυτόχρονα. Είναι μια μεθοδολογία που συνάδει και ευθυγραμμίζεται με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Άτομα με Αναπηρίες. Κατ' αυτό τον τρόπο οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν, θα μπορούν να αξιοποιηθούν ισότιμα από περισσότερες από μία ομάδα χρηστών και συγκεκριμένα απευθύνονται σε άτομα που βιώνουν μερική ή ολική απώλεια όρασης, εκ γενετής και νεοτυφλωθέντες, σε ηλικιωμένους οι οποίοι βιώνουν σταδιακή φθορά της όρασής τους, σε παιδιά εντάσσοντάς τις εφαρμογές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τέλος στο γενικό κοινό των μουσείων όλων των ηλικιών, εμπλουτίζοντας τη μουσειακή εμπειρία όλων των ομάδων χρηστών που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα. Παράλληλα, βασίζονται στις αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης, παρέχοντας μια γκάμα αισθητηριακών ερεθισμάτων που επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέξουν τα επίπεδο της αλληλεπίδρασης που επιθυμούν, δηλαδή να ακούσουν τις περιγραφές, να ψηλαφίσουν τις απτικές απεικονίσεις ενός ή περισσότερων εκθεμάτων, να παίξουν με τη συλλογή των μουσειοπαιδαγωγικών αντικειμένων, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου και να ακούσουν τις περιγραφές των εκθεμάτων πριν την επίσκεψή τους για να προετοιμαστούν ή ακόμα και για να ανακαλέσουν ή να εμπεδώσουν τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα στα οποία εκτέθηκαν κατά τη μουσειακή τους επίσκεψη.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ: 146.320,00 ευρώ (Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό)