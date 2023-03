Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια- Μ. Τσαβούσογλου

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των πρόσφατων επαφών τους και των τελευταίων επισκέψεων του υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I had a telephone conversation with my Turkish counterpart, @MevlutCavusoglu, following our recent contacts and my trips to Türkiye. pic.twitter.com/hJKiSroU93

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2023