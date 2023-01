Κομισιόν για φόρο χρήσης δικτύων: Ζητά λεπτομέρειες για σχέδια τηλεπικοινωνιακών παρόχων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ζητήσει από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες, αλλά και τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΕ στοιχεία σχετικά με τις επενδυτικές δαπάνες τους, αλλά και τα σχέδια που έχουν για υποδομές τεχνολογίας cloud, πριν προχωρήσει στην κατάρτιση νομοθεσίας που θα επιβάλλει την καταβολή οικονομικού τιμήματος από τις εταιρίες για τα κόστη που σχετίζονται με το δίκτυο τους.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ζητήσει από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες, αλλά και τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΕ στοιχεία σχετικά με τις επενδυτικές δαπάνες τους, αλλά και τα σχέδια που έχουν για υποδομές τεχνολογίας cloud, πριν προχωρήσει στην κατάρτιση νομοθεσίας που θα επιβάλλει την καταβολή οικονομικού τιμήματος από τις εταιρίες για τα κόστη που σχετίζονται με το δίκτυο τους, όπως δήλωσε χθες μία πηγή που έχει λάβει σχετική ενημέρωση.

Η Deutsche Telekom, η Orange, η Telefonica, η Telecom Italia, αλλά και οι μεγάλοι πάροχοι του χώρου δηλώνουν ότι μία τέτοια κίνηση θα υλοποιηθεί για την ισότιμη κατανομή του αναφερόμενου τέλους, καθώς η έξι μεγαλύτεροι πάροχοι δεδομένων καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της διακίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο.

Η Google, που ανήκει στην Alphabet Inc, η Netflix Inc, η Meta, η Amazon.com Inc και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί δηλώνουν ότι η ιδέα μορφοποιείται στην επιβολή ενός φόρου για την κίνηση των ηλεκτρονικών επισκέψεων στο διαδίκτυο, ο οποίος θα μπορούσε να υπονομεύσει την διαδικτυακή ουδετερότητα των κανόνων που εφαρμόζονται στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους χρήστες.

Η Επιτροπή προγραμματίζει να ενεργοποιήσει μία δημόσια διαβούλευση με ένα μακροσκελές ερωτηματολόγιο την επόμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι το σχετικό χρονοδιάγραμμα είναι ενδεχόμενο να αλλάξει, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η χρονική περίοδος πριν από την κατάρτιση της σχετικής νομοθεσίας από την Επιτροπή είναι ενδεχόμενο να διαρκέσει περίπου 12 εβδομάδες, ενώ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συζητήσουν τους νέους κανόνες πριν την εξέλιξή τους σε νόμο.

Η Επιτροπή θα ρωτήσει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες και τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σχετικά με τις επενδυτικές επιλογές τους, την εξέλιξή τους, αλλά και για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα επενδυτικό κενό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι εταιρίες θα ερωτηθούν για τις απόψεις τους σχετικά με μία μετάβασή τους στην τεχνολογία cloud, αλλά και τις επενδύσεις που χρειάζονται για τη μετάβαση αυτή, καθώς η Επιτροπή επιδιώκει η συζήτηση να ξεπεράσει τις επενδύσεις σε καλωδιακές συνδέσεις, αλλά και πύργους τηλεπικοινωνιών.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες επιθυμούν να μάθουν για τη σχέση μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών και των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή θα ρωτήσει όσους λάβουν μέρος στη διαβούλευση σχετικά με τον αντίκτυπο κανονιστικών μεταρρυθμίσεων σε άλλα μέρη του κόσμου από την επιβολή τελών για τη χρήση δικτύων, όπως στη Νότια Κορέα και στην Αυστραλία, αλλά και τα διδάγματα από τις κινήσεις αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ