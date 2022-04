ΕΕ: Εμπάργκο σε άνθρακα, μπλόκο σε πλοία και απαγόρευση συναλλαγών στη VTB - Το 5ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία

Εργαζόμαστε για πρόσθετες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Το πέμπτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας παρουσίασε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας πως η ΕΕ πρέπει να αυξήσει την πίεσή της στη Μόσχα.

Μεταξύ άλλων, προτείνεται η απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα, κάτι που μπορεί να επιφέρει στη Ρωσία απώλειες 4 δισ. ευρώ ετησίως, η πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε τέσσερις βασικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης μεγαλύτερης στη Ρωσία, της VTB, καθώς και η απαγόρευση ρωσικών πλοίων και πλοίων που διαχειρίζεται η Ρωσία από το να έχουν πρόσβαση σε λιμάνια της ΕΕ.

- Την απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα από τη Ρωσία, αξίας 4 δισ. ευρώ ετησίως, προκειμένου να μειωθεί μια ακόμη σημαντική πηγή εσόδων για τη Ρωσία.

- Την πλήρη απαγόρευση συναλλαγών σε τέσσερις βασικές ρωσικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων τη VTB που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα. Αυτές οι τέσσερις τράπεζες, αντιπροσωπεύουν το 23% του μεριδίου αγοράς στον ρωσικό τραπεζικό τομέα, σύμφωνα με την Επιτροπή.

- Την απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά πλοία και πλοία ρωσικής εκμετάλλευσης στα λιμάνια της ΕΕ. Ορισμένες εξαιρέσεις θα καλύπτουν βασικά προϊόντα όπως γεωργικά και τρόφιμα, ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και ενέργεια. Επιπλέον, την απαγόρευση ρωσικών και λευκορωσικών οδικών μεταφορών που θα περιορίσει δραστικά τις επιλογές για τη ρωσική βιομηχανία να αποκτήσει βασικά αγαθά.

- Στοχευμένες απαγορεύσεις εξαγωγών, αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε τομείς στους οποίους η Ρωσία είναι ευάλωτη, όπως σε κβαντικούς υπολογιστές και προηγμένους ημιαγωγούς, αλλά και ευαίσθητα μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφοράς.

- Απαγορεύσεις εισαγωγών, αξίας 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε προϊόντα από ξύλο μέχρι τσιμέντο, από θαλασσινά μέχρι τα ποτά.

- Τη γενική απαγόρευση της ΕΕ για τη συμμετοχή ρωσικών εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις στα κράτη-μέλη, ή τον αποκλεισμό κάθε οικονομικής στήριξης, είτε ευρωπαϊκής, είτε εθνικής, στους ρωσικούς δημόσιους φορείς.

- Περισσότερες κυρώσεις σε βάρος ιδιωτών.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.

We need to sustain utmost pressure at this critical point.

So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022