Υποτονικό κλίμα στις ευρωαγορές

Στο ταμπλό, η Eutelsat εκτοξεύθηκε 22,46% λόγω SpaceX. Απώλειες 2,28% για Ubisoft. Ο PMI Ευρωζώνης συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2023.

Μεικτά πρόσημα κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, μετά την είδηση πως ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν διέταξε να μην αποστέλλεται στο εξωτερικό το ουράνιο της χώρας. Όπως αναφέρει το Reuters, η εντολή του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να απογοητεύσει περαιτέρω τον Ντόναλντ Τραμπ και να περιπλέξει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το Τελ Αβίβ ότι το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, θα αποσταλεί από την Τεχεράνη και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα σχετικά με αυτό.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κέρδισε 0,23% στις 621,74 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 διολίσθησε 0,20% στις 5.963 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης απώλεσε 0,33% στις 24.656 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε 0,11% στις στις 10.443 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 0,39% στις 8.086 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έχασε 0,03% 49.168 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημείωσε πτώση 0,42% στις 17.975 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Eutelsat, ο παγκόσμιος πάροχος δορυφόρων με έδρα το Παρίσι, εκτοξεύθηκε 22,46%, επεκτείνοντας το ράλι της εταιρείας στο 22% για την εβδομάδα. Το ράλι των μετοχών της Eutelsat - που συχνά περιγράφεται ως ο ευρωπαϊκός αντίπαλος της SpaceX - έρχεται πριν από την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της εταιρείας του Έλον Μασκ. Ωστόσο, η διαφορά μεγέθους ανάμεσα στις δύο εταιρείες είναι χαώδης.

Ενώ η SpaceX θα μπορούσε να αποτιμηθεί στο ποσό ρεκόρ του 1,75 τρισ. δολ. στην IPO στις αρχές Ιουνίου, η Eutelsat έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς μόλις 4,05 δισ. ευρώ. Απώλειες 2,28% σημείωσε η μετοχή της Ubisoft, μετά την προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου gaming για περαιτέρω ζημιές στα ετήσια αποτελέσματα της γαλλικής εταιρείας. Από από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα, η μετοχή της Ubisoft μετρά πτώση 38%.

Στα μάκρο, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2023, εντείνοντας τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση του ενεργειακού κόστους προκαλούν σοβαρό πλήγμα στην οικονομία. Συγκεκριμένα, ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global υποχώρησε στις 47,5 μονάδες τον Μάιο από 48,8 μονάδες τον Απρίλιο, παραμένοντας κάτω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση για δεύτερο μήνα.