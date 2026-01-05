Metlen: Κλίμακα, πειθαρχία και ορατότητα - Τι δείχνει το διάγραμμα της μετοχής

Η Metlen βρίσκεται σε φάση που συνδυάζει δύο σπάνια χαρακτηριστικά για ελληνικό όμιλο: διεθνή κλίμακα εκτέλεσης και ταυτόχρονα πειθαρχία στη χρηματοδότηση.

Η Metlen βρίσκεται σε φάση που συνδυάζει δύο σπάνια χαρακτηριστικά για ελληνικό όμιλο: Διεθνή κλίμακα εκτέλεσης και ταυτόχρονα πειθαρχία στη χρηματοδότηση.

Το 2025, η εταιρεία έδειξε ότι μπορεί να δημιουργεί αξία από έργα ανανεώσιμων, να ενισχύει τη ρευστότητα, να απομοχλεύει τον ισολογισμό και παράλληλα να επεκτείνει το βιομηχανικό της αποτύπωμα σε υποδομές και άμυνα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα επιχειρηματικό προφίλ πιο ανθεκτικό σε κύκλους και πιο «επενδύσιμο» σε διεθνείς όρους, ειδικά μετά την ένταξη στον FTSE 100 και την επιβεβαίωση αξιολόγησης BB+ από τη Fitch.

Η ουσία βρίσκεται στη συνέπεια: επαναλαμβανόμενα έργα, επαναλαμβανόμενες συμφωνίες, επαναλαμβανόμενη ικανότητα να μετατρέπει κατασκευή και ανάπτυξη σε χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα.

Αυτό είναι που χτίζει αξιοπιστία.

Οι εταιρικές εξελίξεις

Η πιο σοβαρή εξέλιξη είναι η ολοκλήρωση του χρηματοοικονομικού κλεισίματος για την πώληση σημαντικού τμήματος χαρτοφυλακίου στη Χιλή.

Το πακέτο περιλαμβάνει τέσσερα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 588 MW, με κατασκευασμένα συστήματα αποθήκευσης (BESS) 1.610 MWh, και τελικό τίμημα 865 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία αναφέρει εισροή που υπερβαίνει τα 800 εκατ. δολάρια, με σαφή στόχευση την απομόχλευση και την ενίσχυση της ρευστότητας ενόψει συνεχών βιομηχανικών και ενεργειακών επενδύσεων, καθώς και πιθανών συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Στον κλάδο της άμυνας, η Metlen, μέσω του M Technologies, υπέγραψε σύμβαση με την KNDS Deutschland για την προμήθεια 200 τμημάτων για το LEOPARD 2A8, με παραγωγή στο αμυντικό hub του Βόλου έως το 2031.

Η αξία εδώ βρίσκεται στη χρονική διάρκεια, την επαναληψιμότητα και το μήνυμα ότι ο όμιλος «κλειδώνει» θέση σε ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας, σε έναν κλάδο που πιθανότατα θα διατηρήσει υψηλές δαπάνες στην Ευρώπη για χρόνια.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανάθεση EPC από την EDF power solutions UK για το φωτοβολταϊκό πάρκο 400 MW Longfield ενισχύει την εικόνα της Metlen ως αξιόπιστου υλοποιητή σύνθετων έργων.

Το χρονοδιάγραμμα είναι μακρύ, με την έναρξη εργασιών να τοποθετείται στις αρχές του 2027 και ολοκλήρωση το 2030, όμως τέτοιου μεγέθους έργα τροφοδοτούν σταθερή δραστηριότητα, σχέσεις με μεγάλους πελάτες και τεχνικό αποτύπωμα που δύσκολα αναπαράγεται.

Η εκτιμώμενη παραγωγή επαρκεί για περίπου 130.000 νοικοκυριά, με αποφυγή περίπου 60.000 τόνων CO₂ ετησίως, στοιχεία που ενισχύουν και το εμπορικό αφήγημα.

Στην Ασία, η στρατηγική συμφωνία με την κορεάτικη HRE περιλαμβάνει εξαγορά χαρτοφυλακίου 42 MW στη Νότια Κορέα, με έργα σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη που παράγουν πάνω από 60 GWh ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες άνω των 12.000 νοικοκυριών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συνεργασία «ανοίγει» προοπτική για μεγαλύτερης κλίμακας φωτοβολταϊκά, αποθήκευση και «πράσινα» data centers, άρα δεν πρόκειται για απομονωμένη συναλλαγή.

Τέλος, η υπογραφή 10ετούς PPA 235 MW με την ENGIE στο Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει το σκέλος προβλεψιμότητας, με πάνω από 233 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως και αποφυγή άνω των 52.000 τόνων CO₂ κάθε χρόνο.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι αγορές ζητούν ορατότητα, τα PPAs αποτελούν ποιοτικό «κλειδί» για σταθερές ροές.

Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη

Στο εννεάμηνο 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €5.115 εκατ., από €4.203 εκατ. στο εννεάμηνο 2024, αύξηση 22%. Η κατανομή δείχνει ότι ο κλάδος Ενέργειας παραμένει ο βασικός μοχλός με €4.070 εκατ. (80% του συνόλου), αύξηση 18%, ενώ τα Μέταλλα ενισχύθηκαν 9% στα €690 εκατ.

Οι Υποδομές και Παραχωρήσεις εκτοξεύθηκαν 171% στα €356 εκατ., στοιχείο που υποδηλώνει ότι ο τρίτος πυλώνας «μεγαλώνει» και αποκτά μετρήσιμο βάρος.

Το τρίτο τρίμηνο 2025 ήταν πιο αδύναμο σε επίπεδο τζίρου, με το σύνολο στα €1.507 εκατ. έναντι €1.721 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο 2024, μεταβολή -12%.

Η διοίκηση αποδίδει την πίεση στην Ενέργεια κυρίως σε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Day Ahead Market και σε μειωμένη συνεισφορά του Asset Rotation σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στα λειτουργικά στοιχεία, η παραγωγή της METLEN στο εννεάμηνο 2025 διαμορφώθηκε σε 6,95 TWh, οριακά αυξημένη 1%, με τις ΑΠΕ να ανεβαίνουν 8% στα 0,50 TWh. Παράλληλα, η Protergia αύξησε μερίδιο αγοράς στην ηλεκτρική ενέργεια σε 21,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 από 18,5%, ενώ η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε περίπου 7,5 TWh από 6,6 TWh.

Στο φυσικό αέριο, η συνολική προμήθεια έφθασε τις 34 TWh, με 19 TWh στην ελληνική αγορά, περίπου 33% των συνολικών εισαγωγών, ένδειξη κλίμακας στο trading και στον εφοδιασμό.

Στα Μέταλλα, οι όγκοι παραγωγής παρέμειναν σχεδόν σταθεροί, με μικρές μεταβολές, ενώ οι τιμές έδωσαν μικτή εικόνα. Η μέση τιμή αλουμινίου (3M LME) αυξήθηκε 6,6% στα 2.568 $/t, ενώ ο δείκτης αλουμίνας (API) υποχώρησε 6,2% στα 410 $/t.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η πρόσφατη άνοδος των τιμών αλουμινίου και η μετάβαση τιμολόγησης προς το LME μπορούν να στηρίξουν καλύτερη πορεία στους επόμενους μήνες, με την καθετοποίηση να λειτουργεί ως κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σε επίπεδο επενδύσεων, ξεχωρίζει η επιβεβαίωση τελικής επενδυτικής απόφασης για αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης 330 MW / 790 MWh στη Θεσσαλία, με κόστος €170 εκατ. και στόχο ολοκλήρωσης στο δεύτερο τρίμηνο 2026.

Αυτό, μαζί με τις διεθνείς κινήσεις σε ΑΠΕ και τις βιομηχανικές αναβαθμίσεις στον Βόλο, συνθέτει μια εικόνα συνέχισης επενδυτικού κύκλου.

Διαγραμματικό σκέλος

Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για μια μετοχή που έχει υποαποδόσει αισθητά από όλες τις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Συνυπολογίζοντας την άριστη εταιρική εικόνα, μέρος της οποίας αποτυπώθηκε και παραπάνω, εξάγεται ευχερώς το συμπέρασμα των υψηλών προσδοκιών που έχει η αγορά για τη μετοχή.

Μια μετοχή που υπολείπεται 12% από τα ιστορικά υψηλά που είχε επιτύχει στα μέσα Αυγούστου, και παρά το ότι η αγορά στο σύνολό της συνέχισε ανοδικά, εκείνη οριακά εξέρχεται από ένα πλαγιοπτωτικό μοτίβο.

Στο διάγραμμα είναι εμφανές ότι το μίνι ράλι των τελευταίων ημερών οδήγησε σε διάσπαση της πτωτικότητας, με αυξημένες πιθανότητες για μια επαναφορά στα 49 ευρώ, σε πρώτη φάση.

Οι όγκοι συναλλαγών που συνόδεψαν την εν λόγω αντίδραση ήταν υψηλοί, ενδυναμώνοντας το θετικό αφήγημα.

Συμπεράσματα και επίλογος

Η Metlen εμφανίζει, με βάση τα δεδομένα, ένα συνεκτικό μοντέλο που ενώνει τρία στοιχεία: διεθνές χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων με δυνατότητα ρευστοποίησης αξίας, ισχυρή εγχώρια παρουσία ως ολοκληρωμένος ενεργειακός παίκτης, και επέκταση σε υποδομές και άμυνα που προσθέτει διάρκεια και διαφοροποίηση.

Η πώληση στη Χιλή είναι κομβική επειδή καταγράφει ρευστότητα και ισχυροποιεί τον ισολογισμό στο κατάλληλο σημείο του κύκλου. Ταυτόχρονα, τα PPAs και τα EPC έργα, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύουν την ορατότητα και την αξιοπιστία εκτέλεσης. Η άμυνα, με ορίζοντα έως το 2031, προσθέτει σταθερότητα σε μια ευρωπαϊκή αγορά που αναζητά παραγωγική ικανότητα.

Το βασικό σημείο παρακολούθησης για το 2026 είναι η συνέχεια στην εκτέλεση, η ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται κοντά σε FID ή commissioning, και η διατήρηση πειθαρχίας στο κεφάλαιο καθώς «τρέχουν» παράλληλα πολλές πρωτοβουλίες.

Αν η εταιρεία συνεχίσει να μετατρέπει ανάπτυξη έργων σε απτές εισροές και να κλείνει μακροχρόνιες συμβάσεις, η αποτίμηση έχει λόγους να στηρίζεται περισσότερο σε ποιότητα και λιγότερο σε συγκυρίες τιμών.