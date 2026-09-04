Ευρωαγορές: Μικτά πρόσημα ενόψει των στοιχείων απασχόλησης στις ΗΠΑ - Άλμα για την VW

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στις ευρωαγορές, εν αναμονή των κρίσιμων στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στις ευρωαγορές, εν αναμονή των κρίσιμων στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ και τον STOXX 600 να κινείται να κοντά στα χαμηλότερα επίπεδά του εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Παρά τη χθεσινή μικρή ανάπαυλα, οι δείκτης-αναφοράς της Γηραιάς Ηπείρου οδεύει προς τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση του από τις αρχές Ιουλίου, δεχόμενος πιέσεις από την έντονη αναταραχή που επικράτησε στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, την εκτίναξη του κόστους ενέργειας και την επίμονη ανησυχία για τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών.

Στη σημερινή συνεδρίαση, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ανεβαίνει ήπια κατά 0,13% στις 650,02 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύεται επίσης οριακά κατά 0,05% στις 6.385 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,23% στις 26.065 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,06% στις 8.291 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύεται 0,06% στις 10.838 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB διολισθαίνει 0,29% στις 52.091 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 υποχωρεί 0,32% στις 19.937 μονάδες.

Στα ταμπλό, η μετοχή της Volkswagen κάνει άλμα 6%, αφότου το διοικητικό συμβούλιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ενέκρινε σχέδια για την περικοπή έως και 50.000 επιπλέον θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας τις συνολικές πιθανές περικοπές στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης στις 100.000.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν την έκθεση για τις θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ για τον Αύγουστο, προκειμένου να αντλήσουν νέες ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, οι traders φαίνονται σχεδόν βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει το κόστος δανεισμού στο 2,5% στη συνεδρίαση πολιτικής της την επόμενη εβδομάδα και θα προβεί σε δύο επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες έως τα μέσα του 2027.

«Πρασίνισαν» τα ταμπλό στην Ασία

Στα χρηματιστήρια Ασίας - Ειρηνικού, οι δείκτες στα ταμπλό κινήθηκαν ανοδικά.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,13%, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,74%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ισχυροποιήθηκε κατά 1,9% και ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 0,89%.