Το «μαξιλάρι» αερίου της Ευρώπης αδειάζει. Στα 130 ευρώ το TTF στο ακραίο σενάριο της Morgan Stanley.

Η Ευρώπη μπαίνει στον χειμώνα με το μικρότερο απόθεμα φυσικού αερίου των τελευταίων 15 ετών και, μαζί, με πολύ μικρότερο περιθώριο για μια δυσάρεστη έκπληξη στον καιρό ή στην προσφορά LNG. Η Morgan Stanley ανεβάζει την πρόβλεψή της για το TTF στα 88 ευρώ ανά MWh για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και στα 83 ευρώ ανά MWh για το πρώτο τρίμηνο του 2027, βλέποντας το ρίσκο να παραμένει καθαρά ανοδικό.

Οι αποθήκες στην ευρωπαϊκή περίμετρο της Morgan Stanley βρίσκονται στις αρχές Σεπτεμβρίου μόλις στο 64%, το χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή στα διαθέσιμα στοιχεία 15ετίας, ενώ σε επίπεδο ΕΕ η πληρότητα διαμορφώνεται στο 65%. Η εικόνα είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική σε Γερμανία και Ολλανδία, όπου οι αποθήκες βρίσκονται μόλις στο 53% και 47% αντίστοιχα.

Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά δεν έχει πλέον τον χρόνο να περιμένει. Το παράθυρο για την επιστροφή του LNG από το Ras Laffan του Κατάρ πριν από τον χειμώνα έχει ουσιαστικά κλείσει, με τη Morgan Stanley να μεταθέτει την ομαλοποίηση των ροών προς την Ευρώπη στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Τον Αύγουστο μόλις πέντε φορτία από Κατάρ και ΗΑΕ πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Το στοίχημα του χειμώνα

Έτσι, η Ευρώπη καλείται να βγάλει τον χειμώνα με ένα από τα πιο περιορισμένα «μαξιλάρια» των τελευταίων ετών. Σε έναν φυσιολογικό έως ψυχρό χειμώνα, οι αποθήκες θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κατά 60-70 ποσοστιαίες μονάδες. Κάτω από το 15% στο τέλος του χειμώνα, η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ κάτω από 10% η Morgan Stanley βλέπει κίνδυνο να μην επαρκεί η δυνατότητα άντλησης για την κάλυψη της ζήτησης αιχμής.

Το «σωσίβιο» είναι ο καιρός. Η Morgan Stanley βασίζει το βασικό της σενάριο σε ήπιο χειμώνα, με τη ζήτηση φυσικού αερίου να υποχωρεί κατά 4,5% σε ετήσια βάση, στα 150 bcm μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου. Ένα ισχυρό El Nino θα μπορούσε να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση, όμως οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το στοίχημα στον καιρό είναι από τη φύση του επισφαλές. Και αν ο καιρός δεν βοηθήσει;

Εκεί αλλάζει δραματικά η εικόνα. Στο bull case, όπου το Κατάρ παραμένει ουσιαστικά εκτός αγοράς όλο τον χειμώνα και οι θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές ή χαμηλότερες, το TTF μπορεί να κινηθεί πάνω από τα 100 ευρώ ανά MWh, ενώ στο πιο ακραίο σενάριο της Morgan Stanley η τιμή φτάνει τα 130 ευρώ ανά MWh.

Και η Ελλάδα στο κάδρο

Για την Ελλάδα, η εξίσωση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη. Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι το συμβόλαιο της ΔΕΠΑ με την Gazprom για περίπου 3 bcm ετησίως λήγει στο τέλος του 2026, ενώ η ανανέωσή του εμφανίζεται δύσκολη ενόψει της ευρωπαϊκής απαγόρευσης του ρωσικού pipeline gas.

Η αντικατάσταση αυτών των ποσοτήτων θα γίνει σε μια αγορά όπου η Ευρώπη θα ανταγωνίζεται ήδη την Ασία για διαθέσιμα φορτία LNG. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι αυτό προσθέτει ανοδικό κίνδυνο στις τιμές TTF το πρώτο τρίμηνο του 2027, καθώς θα απαιτηθούν υψηλότερες τιμές για να κατευθυνθούν οι αναγκαίες ποσότητες προς την Ανατολική Ευρώπη.