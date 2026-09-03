Η Ευρώπη χρειάζεται φυσικό αέριο αξίας 7 δισ. ευρώ

Η περιοχή εξακολουθεί να χρειάζεται περισσότερες από 100 τεραβατώρες φυσικού αερίου αξίας 7 δισ. ευρώ για να φτάσει τον κατώτερο στόχο αποθήκευσης του 75%.

Το τέλος του καλοκαιριού πλησιάζει και η Ευρώπη διαθέτει χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, γεγονός που απειλεί να εντείνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για προμήθειες.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η περιοχή εξακολουθεί να χρειάζεται περισσότερες από 100 τεραβατώρες φυσικού αερίου αξίας 7 δισ. ευρώ για να φτάσει τον κατώτερο στόχο αποθήκευσης του 75%.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα απαιτούνταν ένας ρυθμός πλήρωσης των αποθηκών που δεν έχει σημειωθεί από την ενεργειακή κρίση του 2022, ενώ υπάρχει κίνδυνος οι τιμές το χειμώνα να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με την Goldman Sachs, τη Rystad Energy και τη Morningstar.

«Υπάρχει το ενδεχόμενο ενός παγκόσμιου ανταγωνισμού για τα καύσιμα, ιδίως σε περίπτωση ψυχρότερου χειμώνα», δήλωσε ο Γκο Καταγιάμα, principal insight analyst για το LNG στην εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Τα κράτη της ΕΕ αποφάσισαν μετά την τελευταία κρίση στο φυσικό αέριο να δημιουργούν κάθε χρόνο αποθέματα ασφαλείας προκειμένου να προστατεύονται από μελλοντικά σοκ καθώς απομακρύνονται από τις προμήθειες μέσω ρωσικών αγωγών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ωστόσο, ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει τις βραχυπρόθεσμες τιμές του φυσικού αερίου υψηλότερα και έχει καταστήσει οικονομικά ασύμφορη την αποθήκευση, αφήνοντας ορισμένες χώρες, ειδικά τη Γερμανία να δυσκολεύονται να επιταχύνουν ακόμη και τους πρόσφατα χαλαρωμένους κανόνες. Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν καθυστερήσει τις αγορές, με την ελπίδα ότι οι ροές LNG θα ανακάμψουν και οι τιμές θα υποχωρήσουν εγκαίρως ώστε να αναπληρωθούν τα αποθέματα πριν από τον χειμώνα.

Αυτό δεν έχει συμβεί. Οι προμήθειες από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν σχεδόν στάσιμες καθώς ο πόλεμος δεν παρουσιάζει αποκλιμάκωση και τα πλοία μεταφοράς LNG θα ανακάμψουν και οι τιμές θα υποχωρήσουν εγκαίρως ώστε να αναπληρωθούν τα αποθέματα πριν από το χειμώνα. Οι τιμές είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με ένα χρόνο πριν και εάν οι διαταραχές συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, η Ευρώπη ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει ακόμη περισσότερα για να διασφαλίσει ότι τα δυσεύρετα φορτία θα φτάσουν στις ακτές της.

Ένας κίνδυνος είναι η Ευρώπη να εκτοπίσει για άλλη μία φορά από την αγορά φτωχότερες χώρες όπως το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, προκαλώντας επανάληψη των διακοπών ηλεκτροδότησης και των προβλημάτων στη λειτουργία των εργοστασίων κατά την κρίση του 2022. Τότε, οι εκρηκτικές αυξήσεις στις ευρωπαϊκές τιμές LNG απομάκρυναν φορτία LNG από τις αγορές με μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές, αναγκάζοντας ορισμένους αγοραστές να περιορίσουν τις εισαγωγές και να προχωρήσουν σε δελτίο.

Λίγοι πάντως αναμένουν ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει φυσικές ελλείψεις καθώς έχει τη δυνατότητα να πληρώσει υψηλότερες τιμές για το φυσικό αέριο, ένα ολοένα και σημαντικότερο δείκτη ασφαλείας καθώς η δυναμικότητα άνθρακα και πυρηνικής ενέργειας μειώνεται.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα μείνει ανεπηρέαστη από τις οικονομικές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Στην αγορά ομολόγων, οι επενδυτές έχουν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου προειδοποιώντας ότι η άνοδος των τιμών φυσικού αερίου θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν σε αύξηση επιτοκίων.

Ο Ντάνιελ Καρλ, lead economist στην Oxford Economics, δήλωσε ότι τα μοντέλα δείχνουν πως ο πληθωρισμός θα μπορούσε να ξεπεράσει το 6%, κάτι που θα σήμαινε «έναν δύσκολο χειμώνα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τη βιομηχανία, με άνισες δημοσιονομικές αντιδράσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, λόγω των διαφορετικών δημοσιονομικών δυνατοτήτων τους».

Πολλά εξαρτώνται από τον καιρό. Το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να φέρει στην Ευρώπη έναν ήπιο και θυελλώδη ξεκίνημα του χειμώνα, αν και μεταγενέστερα κύματα ψύχους θα μπορούσαν να αυξήσουν γρήγορα τη ζήτηση για θέρμανση. Οι επιθετικές αγορές από την Κίνα, διακοπές λειτουργίας στη Νορβηγία, τον κορυφαίο προμηθευτή μέσω αγωγών, ή ένας όψιμος τυφώνας στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω την προσφορά στην αγορά.

«Θα μπορούσαμε εύκολα να δούμε το ευρωπαϊκό συμβόλαιο φυσικού αερίου να ωθείται υψηλότερα, απλώς και μόνο για να εξισορροπηθούν οι παγκόσμιες ροές και να τιμολογηθεί επιθετικά εκτός αγοράς οποιαδήποτε ασιατική ζήτηση», δήλωσε ο Τζέιμς Ο’Μπράιαν, επικεφαλής LNG στην D.Trading.

Ο ανταγωνισμός για τις προμήθειες αυτού του χειμώνα έχει ήδη ενταθεί. Η Ινδία έσπευσε να αντικαταστήσει τις απωλεσθείσες προμήθειες από το Κατάρ, με τις εισαγωγές να εκτοξεύονται τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν έξι ετών. Η Ταϊβάν και η Ταϊλάνδη αναζητούν επίσης προμήθειες, ενώ η Νότια Κορέα εξασφαλίζει φορτία για τον χειμώνα.

Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν ξανά σύντομα, η αγορά LNG θα παρέμενε σφιχτή, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Λιούις, senior analyst για το φυσικό αέριο και το LNG στη Wood Mackenzie. «Μόνο το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως, θα χρειαζόταν περίπου 12 εβδομάδες για να επανεκκινήσει πλήρως την παραγωγή LNG, εξαιρουμένων δύο μονάδων υγροποίησης που υπέστησαν ζημιές από ιρανικές επιθέσεις», τόνισε.

«Περαιτέρω αυξήσεις των τιμών πριν από τον χειμώνα είναι αρκετά πιθανές», δήλωσε ο Ουνταγιάν Μπατατσάρια, chief trader στην Global Risk Management. «Σε ένα σενάριο παρατεταμένου κλεισίματος, το Κατάρ είναι απίθανο να προσφέρει μεγάλη ανακούφιση πριν από τον χειμώνα και ίσως ούτε κατά τη διάρκεια του ίδιου του χειμώνα»