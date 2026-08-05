Ένωση Ξενοδόχων Αττικής: Το α' εξάμηνο του 2026 η Αθήνα διατήρησε τη δυναμική της ως κορυφαίος προορισμός

Σε σύγκριση με τους βασικούς εννέα ευρωπαϊκούς ανταγωνιστικούς προορισμούς, η Αθήνα διατήρησε την καλύτερη συνολική επίδοση συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Την ανθεκτικότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας και τη διατήρηση της ελκυστικότητας του προορισμού επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2026 που δημοσιοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού. Συγκεκριμένα, η σχεδόν αμετάβλητη μέση πληρότητα (-0,1%) συνοδεύτηκε από την αύξηση των δεικτών ADR (Μέση Τιμή Δωματίου) +6,9% και RevPAR (Έσοδο ανά Διαθέσιμο Δωμάτιο) +6,8%, σε σχέση με το 2025.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και ιδιαίτερα τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, η υποχώρηση της πληρότητας δεν εμπόδισε τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των ξενοδοχείων, γεγονός που αποτυπώνει την ανθεκτικότητα της αγοράς σε ένα περιβάλλον αυξημένης προσφοράς

Σε σύγκριση με τους βασικούς εννέα ευρωπαϊκούς ανταγωνιστικούς προορισμούς, η Αθήνα διατήρησε την καλύτερη συνολική επίδοση συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Κατέγραψε την υψηλότερη αύξηση σε ADR και RevPAR, ξεπερνώντας προορισμούς όπως το Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Ρώμη, το Άμστερνταμ και την Κωνσταντινούπολη. (Πηγή στοιχείων: CoStar σε συνεργασία με την GBR consulting).

Ο πρόεδρος της ΕΞΑ, Ευγένιος Βασιλικός, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας και τη διατήρηση της ελκυστικότητας του προορισμού. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης προσφοράς, αλλά και έντονων διεθνών ανακατατάξεων στις ταξιδιωτικές ροές. Αν και καταγράφηκε μικρή υποχώρηση της πληρότητας κατά τους τελευταίους μήνες του εξαμήνου, οι δείκτες ADR και RevPAR συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, υποδηλώνοντας ότι ο προορισμός διατηρεί τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του ως ποιοτικός αστικός προορισμός. Παράλληλα, από την τακτική επικοινωνία της ΕΞΑ με τα μέλη της προκύπτει ότι κατά το τελευταίο διάστημα ενισχύεται η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής (last-minute bookings), σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή καθιστά δυσκολότερο τον προγραμματισμό και περιορίζει την ορατότητα της αγοράς για τους επόμενους μήνες, γεγονός που επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή στις εκτιμήσεις για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου. Η τουριστική χρονιά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά μετά την ολοκλήρωσή της. Στόχος μας παραμένει η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μέσα από ποιοτική ανάπτυξη, επενδύσεις στις υποδομές και στοχευμένες δράσεις προβολής του προορισμού».