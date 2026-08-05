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ΟΗΕ: Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τον Μάρτιο

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ΟΗΕ: Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τον Μάρτιο
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Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν για κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια από τις 19 Μαρτίου.

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν για κατηγορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια από τις 19 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 27 περιπτώσεων που συνδέονται με τις διαδηλώσεις στις αρχές του έτους, δήλωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Φόλκερ Τουρκ πρόσθεσε σε ανακοίνωση ότι υπάρχει αύξηση στις εκτελέσεις και τις θανατικές καταδίκες από τον Μάρτιο και κάλεσε τις αρχές να σταματήσουν όλες τις εκτελέσεις και να κινηθούν προς την κατάργηση της θανατικής ποινής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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