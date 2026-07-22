Επιστολή ΕΒΕΠ στον Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της επιχειρηματικότητας ενόψει ΔΕΘ

Το ΕΒΕΠ ενόψει των διεργασιών κοστολόγησης και του σχεδιασμού των εξαγγελιών στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απέστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, συνοδευόμενη από υπόμνημα προτάσεων προς την Κυβέρνηση.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ενόψει των διεργασιών κοστολόγησης και του σχεδιασμού των εξαγγελιών στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απέστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, συνοδευόμενη από υπόμνημα προτάσεων προς την Κυβέρνηση, ανά πεδίο ευθύνης Υπουργείου και ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο αναλυτικό υπόμνημα και τον σχετικό πίνακα του Ε.Β.Ε.Π., καταγράφονται οι επισημάνσεις του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και της ναυτιλίας, καθώς επίσης οι θέσεις και οι προτάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Πειραιά για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που διαχειρίζονται το αρμόδια κυβερνητικά επιτελεία.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλη Κορκίδη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το ακόλουθο:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι εξαγγελίες σας από το βήμα της Δ.Ε.Θ. αποτελούν, κάθε χρόνο, το σημαντικότερο οικονομικό και πολιτικό ορόσημο της χώρας. Φέτος, όμως, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προεκλογικές αποφάσεις που θα ανακοινωθούν θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό, μετεκλογικά, το επιχειρηματικό κλίμα, την πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Ο δρόμος προς και μετά τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι εύκολος. Η ελληνική οικονομία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ακρίβεια, τη δημοσιονομική πειθαρχία, τις αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις και ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια, υψηλό ενεργειακό κόστος και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη βελτίωση βασικών μακροοικονομικών δεικτών, όμως εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος, περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ακριβό χρήμα και τη μειωμένη καταναλωτική δυνατότητα των νοικοκυριών. Η αγορά ζητά σταθερότητα, προβλεψιμότητα και μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Οι προτεραιότητες για την επιχειρηματικότητα είναι συγκεκριμένες:

• μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις επιχειρήσεων,

• περιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών,

• πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ενίσχυση ρευστότητας,

• αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους,

• εξάλειψη γραφειοκρατίας και επιτάχυνση αδειοδοτήσεων,

• βελτίωση ανταγωνιστικότητας και πάταξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών,

• ενίσχυση πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης και βιομηχανίας,

• στήριξη των εξαγωγών και της εγχώριας αγροτικής παραγωγής,

• αξιοποίηση ναυπηγείων, λιμένων και θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας,

• κίνητρα για επενδύσεις από ΜμΕ σε τεχνολογία και καινοτομία.

Η ελληνική αγορά δεν χρειάζεται μόνο ένα πακέτο παροχών. Χρειάζεται ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης με ορίζοντα τετραετίας. Το μήνυμα της επιχειρηματικής κοινότητας είναι σαφές: λιγότεροι φόροι, περισσότερες επενδύσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας, θα δημιουργηθούν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θα μετατραπεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας.

Η επιχειρηματική κοινότητα αναμένει 3 σημαντικές πρωτοβουλίες:

Πρώτον, τη συνέχιση της αποκλιμάκωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων. Η μείωση, τόσο του φορολογικού συντελεστή στα κέρδη, όσο και της προκαταβολής φόρου δεν αποτελεί μόνο μέτρο ανακούφισης, αλλά και εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Η εφαρμογή δύο συντελεστών ΦΠΑ χωρίς να μειώνει τα έσοδα έμμεσων φόρων δεν θα αποτελέσει μόνο μια φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά θα περιορίσει σημαντικά την ακρίβεια.

Δεύτερον, την περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Η διεύρυνση των ημερήσιων παροχών σίτισης και η προσθήκη παροχών μετακίνησης προσωπικού, καθώς και η αποσύνδεση των αμοιβών «bonus» από τις εισφορές δεν στερεί ασφαλιστικά έσοδα, αλλά συνδέει τη παραγωγικότητα με τις αποδοχές. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το συνολικό κόστος απασχόλησης και την ενίσχυση της παραγωγικής εργασίας.

Τρίτον, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά τη βελτίωση, πολλές ΜμΕ δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις και να αποκτήσουν κεφάλαιο κίνησης. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών με χρηματοδοτικά προϊόντα «δεύτερης ευκαιρίας» πρέπει να αποτελέσουν εθνική προτεραιότητα.

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι της επιμελητηριακής κοινότητας, θεωρούμε ότι οι μόνιμες μεταρρυθμίσεις έχουν πλέον μεγαλύτερη αξία από τις προσωρινές παροχές. Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από πολιτικές που αυξάνουν το δυνητικό προϊόν της χώρας, δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας και ενισχύουν την παραγωγική βάση. Η ανάπτυξη που στηρίζεται στην κατανάλωση και τον τουρισμό είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν αρκεί. Απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή των επενδύσεων, των εξαγωγών και πρωτίστως της εγχώριας παραγωγής. Αυτό λοιπόν, που επιθυμούμε από τη Κυβέρνηση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ. είναι ένα «οικονομικό συμβόλαιο βιωσιμότητας» όλων των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Μετά τιμής,

Βασίλης Κορκίδης»