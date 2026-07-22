Σε δημόσια διαβούλευση νέα Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ για λιθόστρωτα μονοπάτια σε ορεινή και νησιωτική Ελλάδα

Tα λιθόστρωτα συγκαταλέγονται στις πλέον χαρακτηριστικές παραδοσιακές υποδομές του ελληνικού τοπίου.

Νέα Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) «Αειφόρος κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση λιθόστρωτων επιστρώσεων στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα», που εντάσσεται στην Ομάδα των «ΤΟΤΕΕ Αειφόρου Δόμησης», ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, «τα λιθόστρωτα μονοπάτια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και ταυτόχρονα μια μορφή πράσινης υποδομής με ουσιαστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με τη νέα αυτή Τεχνική Οδηγία, το ΤΕΕ θέτει για πρώτη φορά ενιαίες, τεκμηριωμένες προδιαγραφές για την αποκατάσταση και τη νέα κατασκευή λιθόστρωτων επιστρώσεων στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα, στηρίζοντας τους μηχανικούς, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής μας παράδοσης με ασφάλεια, ποιότητα και σεβασμό στο περιβάλλον. Καλώ όλους τους συναδέλφους μηχανικούς -και κάθε ειδικό- με σχετική εμπειρία να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση και να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους».

Η νέα Τεχνική Οδηγία περιλαμβάνει:

- Περιγραφή των δομικών συστατικών και των κατασκευαστικών στοιχείων των λιθόστρωτων επιστρώσεων.

- Περιγραφή των κατασκευαστικών βημάτων και λεπτομερειών των λιθόστρωτων επιστρώσεων.

- Αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των δομικών λίθων και στις μεθόδους δοκιμών τους.

- Αναλυτική περιγραφή των οικολογικών λειτουργιών των λιθόστρωτων επιστρώσεων και της συμβολής τους ως πράσινη υποδομή στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

- Ανασκόπηση του ισχύοντος κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου και ανάδειξη προτάσεων εμπλουτισμού, τόσο για την αποκατάσταση υφιστάμενων όσο και για την κατασκευή νέων λιθόστρωτων επιστρώσεων.

- Περιγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος τέτοιων έργων, λόγω των απαιτητικών συνθηκών υλοποίησής τους.

Το κείμενο του σχεδίου της ΤΟΤΕΕ είναι αναρτημένο στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Όπως αναφέρεται στον πρόλογο της ΤΟΤΕΕ από την ομάδα συγγραφής και την επιμέλεια του ΤΕΕ, τα λιθόστρωτα συγκαταλέγονται στις πλέον χαρακτηριστικές παραδοσιακές υποδομές του ελληνικού τοπίου. Αποτελούν καρπό μίας μακράς εμπειρικής τεχνογνωσίας, που συνδυάζει την υψηλή μηχανική αντοχή με τη συνετή διαχείριση του νερού και του εδάφους. Σχεδιασμένα ώστε να ακολουθούν τις κλίσεις του εδάφους και να διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα μέσω της διήθησης και της φυσικής αποστράγγισης -περιορίζοντας την επιφανειακή απορροή και αποτρέποντας τη διάβρωση- και κατασκευασμένα με τοπικά υλικά και την τεχνική της ξερολιθικής δόμησης, συγκροτούν μία υδατοπερατή υποδομή που εναρμονίζεται με το τοπίο και αντέχει στον χρόνο.

Η νέα Τεχνική Οδηγία, σύμφωνα με το ΤΕΕ, απευθύνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Σε μηχανικούς, δασολόγους και γενικά μελετητές και εργολάβους/τεχνίτες, προκειμένου να μελετήσουν, να ορίσουν προδιαγραφές, να επιβλέψουν ή/και να υλοποιήσουν ένα τεχνικό έργο λιθόστρωτων επιστρώσεων με έμφαση στην αειφόρο δόμηση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, στις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης έργων λιθόστρωτων μονοπατιών και στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), ως φορέα υλοποίησης του Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, προσφέροντας με συνεκτικό τρόπο κατευθυντήριες οδηγίες και παραδείγματα για την αποκατάσταση υφιστάμενων ή/και την κατασκευή νέων λιθόστρωτων μονοπατιών σε ιδιώτες που επιθυμούν να συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από την αποκατάσταση υφιστάμενων ή/και την κατασκευή νέων λιθόστρωτων επιστρώσεων.

Σχετικά με την πρωτοβουλία του ΤΕΕ για τα λιθόστρωτα μονοπάτια, ο κ. Στασινός δήλωσε:

«Το ξερολιθικό καλντερίμι, η "ραχοκοκαλιά", εδώ και αιώνες, της μετακίνησης στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα, αποδεικνύεται σήμερα όχι μόνο μια παραδοσιακή τεχνική με λαμπρές περιβαλλοντικές λειτουργίες, αλλά μια "πράσινη και μπλε" υποδομή που οφείλουμε να χρησιμοποιούμε σωστά, σήμερα και αύριο και να τη διατηρήσουμε στον χρόνο.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την βραβευμένη ομάδα "Μπουλούκι", που δουλεύουν με αφοσίωση στα θέματα παραδοσιακής δόμησης ιδίως, στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα, τα οποία ανέλαβαν τη συγγραφή της νέας ΤΟΤΕΕ για τα λιθόστρωτα μονοπάτια αλλά και τα στελέχη του ΤΕΕ για τη βοήθειά τους στην συντακτική ομάδα και την επιμέλεια για την συμβατότητα της νέας τεχνικής οδηγίας με την ΤΟΤΕΕ για την αειφόρο δόμηση.

Η επιλογή μας να δώσουμε σε διαβούλευση, ως πρώτη συγκεκριμένη ΤΟΤΕΕ για την Αειφόρο Δόμηση, αυτή που αφορά έναν παραδοσιακό τρόπο δόμησης που οφείλουμε να διατηρήσουμε στο διηνεκές για περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς λόγους, έχει σαφή συμβολισμό: Οι Έλληνες μηχανικοί ξέρουν και μπορούν να συμβάλουν, ταυτόχρονα, μέσα από το επιστημονικό και επαγγελματικό τους έργο, στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, προς όφελος όλης της κοινωνίας».