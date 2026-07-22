Χρηματιστήριο: Εναλλαγές προσήμου εκατέρωθεν των 2.500 μονάδων

Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τους επενδυτές να κινούνται επιλεκτικά μετά το χθεσινό τραπεζικό «ξέσπασμα».

Upd. 13:02

Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τους επενδυτές να κινούνται επιλεκτικά μετά το χθεσινό τραπεζικό «ξέσπασμα» και τον Γενικό Δείκτη να εναλλάσσει πρόσημο εκατέρωθεν των 2.500 μονάδων.

Αυξημένη από χθες η διάθεση για ανάληψη ρίσκου, με τη Wall Street να σημειώνει άνοδο και τους επενδυτές να αναμένουν κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών ομίλων. Συνολικά, εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα ανακοινωθούν αποτελέσματα που αντιστοιχούν σχεδόν στο 20% της κεφαλαιοποίησης του S&P 500.

Ωστόσο, στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος ρίχνει σκιά η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, καθώς η τιμή του Brent σημειώνει σήμερα νέο άλμα πάνω τα 95 δολάρια το βαρέλι λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Εξέλιξη που, με τη σειρά της, διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ακόμη αύξησης επιτοκίων από τη Fed, παρά τα ενθαρρυντικά μακροοικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να αποτελούν τον κυρίαρχο μακροοικονομικό παράγοντα για τις αγορές, καθώς η αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθε στη δέκατη ημέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το ενδεχόμενο άμεσων συνομιλιών με το Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν εάν οι αντάρτες Χούθι διαταράξουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εμπορική κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, ενώ οι Χούθι έχουν απειλήσει και πλοία που προσεγγίζουν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις ανησυχίες για ενδεχόμενες ευρύτερες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

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Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει άνοδο 0,40%, ο CAC στο Παρίσι ενισχύεται περί του 0,65%, σε θετικό έδαφος με κέρδη περί του 1% κινείται και ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.496,86 με απώλειες 0,16%.

Ήπια πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,33% στις 2.838,33 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι Τρ. Κύπρου και Optima ενισχύονται 1,60% και 1,07% αντίστοιχα, ενώ με κέρδη 0,49% στα 9,44 ευρώ ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς. Σε αρνητικό έδαφος, η CrediaBank υποχωρεί 2,51% και ακολουθούν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Eurobank (-1,16%), Alpha Bank (-0,81%) και ΕΤΕ (-0,07%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,4 με 45 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 64 σε αρνητικό και 42 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώνεται σε 91,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,94 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 4,29% της Τιτάν, ενώ ακολουθούν οι μετοχές των Viohalco (+4,18%) και Cenergy (+3,37%). Σε θετικό έδαφος και οι μετοχές των Coca-Cola HBC (+1,40%), ΟΤΕ (+1,28%), Helleniq Energy (+0,66%) και Motor Oil (+0,08%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η ElvalHalcor (-4,90%), και ακολουθούν οι τίτλοι των Aktor (-2,73%), Jumbo (-2,45%), ΔΕΗ (-2,36%), Lamda Development (-1,58%) και Allwyn (-1,09%). Σε μικρότερο ποσοστό υποχωρούν οι Aegean (-0,92%), ΕΥΔΑΠ (-0,84%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,55%), ΔΑΑ (-0,19%) και Metlen (-0,14%).