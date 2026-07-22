ΕΕ: Ταχυφορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων ανά 60 χλμ. στο 79% του βασικού οδικού δικτύου

Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, υπήρχαν 1,1 εκατομμύριο δημόσιοι φορτιστές στην ΕΕ, δηλαδή πέντε φορές περισσότεροι από αυτούς που υπήρχαν το 2020.

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη Μάλτα, επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια για τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να συμβαδίζουν σε κάθε χώρα με τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους. Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος διαπιστώνει ότι έχουν τοποθετηθεί ταχυφορτιστές κάθε 60 χιλιόμετρα κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, ενώ καταλήγει ότι μπορεί πλέον να γίνει η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση χωρίς πρόβλημα.

Μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, υπήρχαν 1,1 εκατομμύριο δημόσιοι φορτιστές στην ΕΕ, δηλαδή πέντε φορές περισσότεροι από αυτούς που υπήρχαν το 2020. Ο νόμος AFIR για τις υποδομές φόρτισης της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη-μέλη να διαθέτουν τουλάχιστον 1,3 kW δημόσιας χωρητικότητας φόρτισης για κάθε ηλεκτρικό όχημα (BEV) στον εθνικό στόλο. Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2026, όλες οι χώρες, εκτός από τη Μάλτα, είχαν επαρκή δημόσια χωρητικότητα φόρτισης για τον αριθμό των BEV που κυκλοφορούσαν στους δρόμους.

Ο νόμος AFIR απαιτεί, επίσης, την εγκατάσταση ταχυφορτιστών DC (150 kW ή περισσότερο) κάθε 60 χιλιομέτρων κατά μήκος των κύριων οδών της ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2026, το 79% του κεντρικού ευρωπαϊκού δικτύου είχε επιτύχει τον στόχο. Η έκθεση, αναφερόμενη στις ελλείψεις των υποδομών φόρτισης, εντοπίζει τα μεγαλύτερα κενά στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στην Ισπανία. Όλα αυτά όταν σε γενικές γραμμές έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί στις 20 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18 μήνες πριν από την τελική προθεσμία.

«Σήμερα, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων δεν έχουν πολύ δρόμο ακόμα για να βρουν έναν δημόσιο φορτιστή. Οι στόχοι φόρτισης λειτουργούν όπως προβλέπεται και έχουν επιτρέψει τεράστια ανάπτυξη στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν όσον αφορά την ευκολία χρήσης της φόρτισης και την έλλειψη διαφάνειας στις τιμές», αναφέρει ο διευθυντής στον τομέα αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών και Περιβάλλοντος, Lucien Mathieu.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ