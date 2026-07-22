Ο νεοδιορισμένος Μπέρναμ δεσμεύεται να επιβάλει πλαφόν στην τιμή του εισιτηρίου λεωφορείου

Ο Άντι Μπέρναμ δεσμεύτηκε να μειώσει την τιμή του εισιτηρίου λεωφορείου μιας διαδρομής μέχρι και κατά ένα τρίτο.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ δεσμεύτηκε σήμερα να μειώσει την τιμή του εισιτηρίου λεωφορείου μιας διαδρομής μέχρι και κατά ένα τρίτο στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους ζωής.

Η πρωτοβουλία αυτή να μπει πλαφόν στα εισιτήρια στις δύο λίρες (2,35 ευρώ) από τον Ιανουάριο δημοσιοποιήθηκε μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης ότι θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το πλαφόν στο εισιτήριο του λεωφορείου υποστηρίχθηκε από την επιπλέον χρηματοδότηση 454 εκατομμυρίων λιρών, η οποία θα προέλθει από την επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων στις δαπάνες στον προϋπολογισμό του υπουργείου Ενεργειακής Ασφάλειας και Μηδενικών Εκπομπών, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οπως είπα από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα καθήκοντα θα οικοδομήσω μια χώρα για όλους, παντού. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη σύνδεση των κοινοτήτων, καλύτερη πρόσβαση σε ευκαιρίες και λιγότερα βάρη για τις ζωές των ανθρώπων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Μπέρναμ.

Χθες, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) από τους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου.

Το κόστος αυτής της δράσης για το τρέχον οικονομικό έτος θα χρηματοδοτηθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού προγράμματος ψηφιακής ταυτότητας ύψους 1,8 δισεκ. στερλινών.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο Μπέρναμ, θα ανακοινώσει περισσότερα μέτρα καθώς επιθυμεί η νέα του κυβέρνηση «να κάνει κάποια πράγματα που θα γίνουν γρήγορα αισθητά στους πολίτες», ειδικά σε εκείνους με τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ