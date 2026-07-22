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Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα

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Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα
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Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών.

Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών, η γνωστή τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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