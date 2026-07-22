Βουλή: Διακομματική στήριξη στη ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας

«Ναι» στη ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας, είπε η ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χθεσινής σχετικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Σώματος.

«Ναι» στη ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας, είπε η ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χθεσινής σχετικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Σώματος, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα το πρωί. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, και ΚΟ Νίκη ψήφισαν «Ναι» στη διάταξη, ενώ το σχετικό ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας, που δεν περιλαμβανόταν στα δημοσιευθέντα αποτελέσματα, αναμένεται να γίνει γνωστό τις επόμενες ώρες.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο κόστος της κατάργησης περικοπής των συντάξεων χηρείας ανέρχεται στα 48,44 εκατ. ευρώ για τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την Έκθεση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από το πρωτογενές πλεόνασμα που για το α' πεντάμηνο του 2026 έφτασε τα 3,638 δισ. ευρώ και από την αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές λόγω της μείωσης της ανεργίας.

Αυξημένη πλειοψηφία καταγράφηκε και στο νομοσχέδιο για τον «Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ» και την «Πρώιμη Παρέμβαση» για παιδιά με αναπηρία, στο οποίο είχε ενταχθεί ως τροπολογία η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας. «Ναι» επί της αρχής του νομοσχεδίου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είπαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «Όχι» το ΚΚΕ, ενώ «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΚΟ Νίκη. Αυξημένες πλειοψηφίες καταγράφηκαν επίσης, στα άρθρα του νομοσχεδίου που απαγορεύουν τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.