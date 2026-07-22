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Στην ολομέλεια της Βουλής η Κύρωση Σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

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Στην ολομέλεια της Βουλής η Κύρωση Σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας
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Στην Ολομέλεια σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην Ολομέλεια σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας "Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος"».

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας το καταψήφισαν, ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και η Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την σημερινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια.

Στο νομοσχέδιο δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίες, η ψήφισή του έχει αποφασιστεί από την Διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί σε μια συνεδρία της Ολομέλειας, με την κανονική διαδικασία συζήτησης και ψήφισης των σχεδίων νόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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