Ο κλάδος Χονδρικό και λιανικό εμπόριο αύξησε το μερίδιό του από 17% σε 18% το δ' τρίμηνο του 2025 - Την μεγαλύτερη ετήσια μείωση, για ακόμη ένα τρίμηνο, κατέγραψε ο κλάδος «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» στον οποίο χάθηκαν 77.000 θέσεις απασχόλησης και ο κλάδος «Εκπαίδευση» με απώλειες 24.500 θέσεων εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας συνέχισε να βελτιώνεται το 2025, με την απασχόληση να αυξάνεται και την ανεργία να υποχωρεί περαιτέρω. Η θετική πορεία της αγοράς εργασίας συνεχίζεται και το α' τετράμηνο του 2026, με περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.

Ωστόσο η πορεία της απασχόλησης διαφοροποιείται μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την έρευνα του ΚΕΠΕ «Οικονομικές εξελίξεις».

Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ετήσια βάση δεν μοιράστηκε ισομερώς μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, παρότι η πλειονότητα των κλάδων (13 από τους 21) κατέγραψαν αύξηση προσλήψεων.

Τις μεγαλύτερες ετήσιες απώλειες -για ακόμη ένα τρίμηνο- κατέγραψε ο κλάδος Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, στον οποίο χάθηκαν 77.000 θέσεις απασχόλησης. Πολλές θέσεις χάθηκαν ακόμη στον κλάδο Εκπαίδευση (24.500 θέσεις), παρότι αφορά θέσεις πρωτίστως στον δημόσιο τομέα, ενώ ακολούθησε ο κλάδος Μεταφορά και αποθήκευση με απώλειες που έφτασαν τις 13.800 θέσεις.

Αντίθετα, ο κλάδος Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών δημιούργησε τις περισσότερες νέες θέσεις σε σύγκριση με το 2024δ (57.200), συνεχίζοντας να αποτελεί την ατμομηχανή της απασχόλησης και το 2025. Ακολούθησαν οι κλάδοι Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 32.100 νέες θέσεις και Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία με 21.300 νέες θέσεις.

Αναλογικά με το μέγεθος κάθε κλάδου, όπως ορίζεται από τον αριθμό των απασχολουμένων, ο κλάδος Ορυχεία και λατομεία έχασε περίπου το ¼ των θέσεων εργασίας (πρόκειται περί μικρού κλάδου), ενώ μεγάλες απώλειες αναλογικά με το μέγεθός του είχε και ο κλάδος Γεωργία, δασοκομία και αλιεία με απώλειες σχεδόν 17%.

Στην «κορυφή» το εμπόριο

Σε αντιδιαστολή, μεγάλες αναλογικά αυξήσεις κατέγραψαν πρωτίστως μικροί σε μέγεθος κλάδοι, όπως οι Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων και Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Με εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα, όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι εμφάνισαν μεταβολές των μεριδίων τους στο σύνολο της απασχόλησης που δεν ξεπέρασαν τη μία εκατοστιαία μονάδα. Ο κλάδος Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών είναι η μοναδική εξαίρεση, καθώς αύξησε το μερίδιό του από 17% σε 18%.

Από το 2014, οπότε ξεκίνησε η ανάκαμψη της απασχόλησης, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 803.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Οι περισσότερες από αυτές εντοπίζονται στον κλάδο Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (133.500) και ακολουθεί ο κλάδος Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (118.500), καθώς και ο κλάδος Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (103.100).

Σε αντιδιαστολή, οι απώλειες στον κλάδο Γεωργία, δασοκομία και αλιεία έφτασαν τις 80.000, ενώ ακόμη 21.100 θέσεις εργασίας χάθηκαν από τον κλάδο Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών. Συνολικά, μόνο τέσσερις κλάδοι κατέγραψαν μείωση των απασχολουμένων την περίοδο 2014-2025.