O Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% την Ευρώπη για το Digital Services Tax

Νέα αναταραχή στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, μετά την αποκλιμάκωση της έντασης που είχε ακολουθήσει τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας

Προειδοποίηση ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας.

«Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός Ψηφιακού Φόρου Υπηρεσιών (Digital Services Tax) στις αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές βρίσκονται πολύ κοντά στην υιοθέτησή του» επεσήμανε.

«Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα βρεθεί άμεσα αντιμέτωπη με δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει στις ΗΠΑ» πρόσθεσε.

«Οι δασμοί αυτοί θα υπερισχύουν κάθε εμπορικής συμφωνίας με τη συγκεκριμένη χώρα, είτε αυτή έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, είτε έχει υπογραφεί, είτε βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα. Επιπλέον, οι δασμοί 100% θα επιβληθούν αμέσως, εφόσον οι χώρες αυτές προχωρήσουν στην εφαρμογή του φόρου» συμπλήρωσε.

Η τελευταία προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προκαλεί νέα αναταραχή στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, μετά την αποκλιμάκωση της έντασης που είχε ακολουθήσει τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη Σκωτία πέρυσι.