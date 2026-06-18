ΟΔΔΗΧ: Στο 146% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος στα τέλη του 2025 - Πόσα ήταν τα ταμειακά διαθέσιμα

Ο ΟΔΔΗΧ συνέχισε την προληπτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους της Ελλάδας με την πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ δανείων GLF.

Στα 406,1 δισ. ευρώ αυξήθηκε το Δημόσιο Χρέος της χώρας το 2025 από 403,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, σύμφωνα με την Ετήσια Ενημέρωση Δημοσίου Χρέους του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε στα 362,9 δισ. ευρώ από 364,9 δισ. ευρώ αντιστοίχως ενώ σωρευτικά μειώθηκε κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεταξύ 2020-2025 για να φτάσει το 146% το 2025 (έναντι 209% το 2020)

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του ΟΔΔΗΧ οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το έτος 2025 (εξαιρουμένου του stock του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν στο ποσόν των 17,649 δισ. ευρώ και καλύφθηκαν:

Από μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους 9,38 δισ. ονομαστικής αξίας και με αξία διακανονισμού (ταμειακή εισροή) ύψους 9,579 δισ. ευρώ

Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 2,483 δισ. ευρώ

Αύξηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 5,461 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, το απόθεμα των εντόκων γραμματίων μειώθηκε κατά 446 εκατ. ευρώ και ανήλθε στα 7,969 δισ. ευρώ ενώ τα Repos αυξήθηκαν κατά 5,907 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό απόθεμα των Repos στο τέλος του 2025 στα 62,851 δισ. ευρώ. Η μεσοσταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού μεσομακροπροθεσμου χρέους για το 2025 διαμορφώθηκε στα 14,6 έτη ενώ το μεσοσταθμικό κόστος του νέου δανεισμού - εκτός των συμφωνιών REPO - διαμορφώθηκε σε 2,89%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2025 στα €18,105 δισ., έναντι €18,231 δισ. που ήταν το τέλος του 2024, μειώθηκαν δηλαδή κατά €126 εκατ. Επίσης εάν συνυπολογιστούν οι καταθέσεις σε SDR HOLDINGS που στις 31-12-2025 εκπεφρασμένες σε ευρώ ήταν € 2,743 δισ. τα συνολικά διαθέσιμα κεντρικής διοίκησης διαμορφώνονται σε € 20,848 δισ.

Ο ΟΔΔΗΧ υιοθέτησε μια συντηρητική προσέγγιση διαχείρισης χρέους, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς για να συγκεντρώσει συνολικά 7,7815 δισ. ευρώ μέσω εκδόσεων ομολόγων, εκ των οποίων 7,0145 δισ. μέσω κοινοπρακτικών συναλλαγών (νέες εκδόσεις 10ετών, 15ετών και 30ετών ομολόγων) και 727,1 εκατ. μέσω δημοπρασιών από επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων.

Ο ΟΔΔΗΧ συνέχισε επίσης την προληπτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους της Ελλάδας με την πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ δανείων GLF, όπως είχε προγραμματιστεί στη Χρηματοδοτική Στρατηγική του 2025. Αυτό επέτρεψε να επιβεβαιωθεί η σταθερή πτωτική τροχιά του λόγου του χρέους γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ της Ελλάδας, το οποίο μειώθηκε κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεταξύ 2020-2025 για να φτάσει το 146% το 2025 (έναντι 209% το 2020).

Η προληπτική διαχείριση του χρέους επέτρεψε την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας και την περαιτέρω βελτίωση του προφίλ του χρέους της, σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, επιβεβαιώνοντας έτσι την ιδιότητα του κανονικού εκδότη.

Διαρθρωτικές Προκλήσεις

Παρά τη θετική πορεία της οικονομίας, ο ΟΔΔΗΧ επισημαίνει ότι παραμένουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως: προβλήματα στην αγορά εργασίας (αναντιστοιχία δεξιοτήτων, συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και ελλείψεις σε ορισμένους τομείς), η υποτονική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, το δημογραφικό, η απονομή της δικαιοσύνης και η προσιτή στέγαση. Αυτά θα περιορίσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Προοπτικές: Η ανάπτυξη αναμένεται να υποχωρήσει τα επόμενα δύο χρόνια λόγω του πολέμου =στη Μ. Ανατολή, της αύξησης του πληθωρισμού και της συνεπακόλουθης μείωσης της εξωτερικής ζήτησης. Το 2026 αναμένεται να περιοριστεί στο 1,8% με περαιτέρω μείωση τον επόμενο χρόνο (1,7%). Παρόλα αυτά, η ελληνική οικονομία είναι σήμερα πολύ πιο θωρακισμένη σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις.