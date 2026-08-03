Νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα

Η Κούβα, βυθισμένη σε οικονομική κρίση εδώ και πέντε χρόνια, υφίσταται συχνά διακοπές ρεύματος, γενικές ή μερικές, λόγω των πεπαλαιωμένων υποδομών του δικτύου της.

Γενική διακοπή της ηλεκτροδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κούβα τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ανακοίνωσε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Η Unión Eléctrica (UNE) ανέφερε μέσω X ότι στις 22:43 (τοπική ώρα· 05:43 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε «πλήρης αποσύνδεση» του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα όλη η νήσος της Καραϊβικής --η οποία υφίσταται από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ-- να βυθιστεί στο σκοτάδι, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσάς της, της Αβάνας.

Η Κούβα, βυθισμένη σε οικονομική κρίση εδώ και πέντε χρόνια, υφίσταται συχνά διακοπές ρεύματος, γενικές ή μερικές, λόγω των πεπαλαιωμένων υποδομών του δικτύου της και της έλλειψης καυσίμων τους τελευταίους μήνες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον Ιανουάριο, όταν η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα και περιέπλεξε πολύ τον εφοδιασμό με καύσιμα των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεών της και των γεννητριών, που κατά κανόνα λειτουργούν με εισαγόμενο πετρέλαιο ντίζελ.

Ήδη το βράδυ του Σαββάτου είχε σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε πέντε επαρχίες. Η παροχή αποκαταστάθηκε χθες, πριν από τη νέα διακοπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ