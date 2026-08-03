Συντεταγμένη παρέμβαση από Ουάσιγκτον και Τόκιο για τη στήριξη του γεν

Η ισοτιμία του ιαπωνικού νομίσματος είχε πέσει πρόσφατα στα 164 γεν το δολάριο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1986.

Η Ουάσινγκτον και το Τόκιο επιβεβαίωσαν σήμερα ότι παρενέβησαν από κοινού στην αγορά συναλλάγματος για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια, προκειμένου να στηρίξουν το γεν, το οποίο είχε υποχωρήσει έναντι του δολαρίου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι είναι έτοιμοι να επαναλάβουν την παρέμβαση, εφόσον χρειαστεί.

Το ιαπωνικό νόμισμα είχε υποχωρήσει πρόσφατα στα 164 γεν ανά δολάριο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1986, καθώς πιεζόταν από τη μεγάλη διαφορά επιτοκίων μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ, αλλά και από τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πολιτική της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού, Σανάε Τακαΐτσι.

Αν και δεν αποκαλύφθηκε το μέγεθος της παρέμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, το Τόκιο ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη κοινή επιχείρηση από το 1998, με στόχο την αγορά γεν και την ενίσχυση της ισοτιμίας του.

Αντίθετα, το 2011 οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία είχαν κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, προχωρώντας σε πωλήσεις γεν για να ανακόψουν την άνοδό του μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την παρέμβαση, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκομίσουν «χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα» από την κίνηση, αλλά υπογράμμισε πως πρόκειται «πρώτα απ' όλα για μια χειρονομία φιλίας».

«Είμαστε πολύ, πολύ ισχυροί στο χρηματοοικονομικό επίπεδο. Εκείνοι, ξέρετε, έχουν ένα γεν που υποχωρεί και χρειάζονταν λίγη βοήθεια. Και είμαστε πάντα εδώ για την Ιαπωνία», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι οι ΗΠΑ «δεν θα διστάσουν να συμμετάσχουν σε νέες κοινές παρεμβάσεις» για τη στήριξη του γεν.

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, δήλωσε ότι η κοινή αυτή πρωτοβουλία «βοήθησε να αντιμετωπιστούν η υπερβολική μεταβλητότητα και οι άτακτες κινήσεις του γεν κατά τους τελευταίους μήνες».