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Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα

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Στο ελληνικό FBI η έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα
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Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου BELL, που σημειώθηκε χθες (2/8/2026) κατά την διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, κατά την οποία βρήκαν τραγικό θάνατο ο πιλότος και ο συντονιστής του ενός ελικοπτέρου.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, κατόπιν ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελέα, η διενέργεια της προανάκρισης ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, για τη διακρίβωση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας επικοινώνησε χτες με το Αρχηγείο και έδωσε την εντολή για την διενέργεια της έρευνας και σήμερα το πρωί ο αρχηγός αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος ανέθεσε την υπόθεση στο «ελληνικό FBI».

Από την αστυνομία, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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