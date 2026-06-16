Υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο α' τρίμηνο του 2026

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε κάμψη στις 138 μονάδες έναντι 160 το προηγούμενο τρίμηνο.

Στις 138 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 1ο τρίμηνο του 2026, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.674 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 19/05/2026 - 27/05/2026.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε κάμψη στις 138 μονάδες έναντι 160 το προηγούμενο τρίμηνο. Η πτώση του δείκτη εκφράζει την αβεβαιότητα των CEOs για την παρατεταμένη περίοδο έντασης στην Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο που οδηγεί σε ανησυχία για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ομαλοποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει πτώση του δείκτη σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων με υψηλότερη μείωση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε μείωση στις 135 μονάδες έναντι 157 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) πτώση στις 141 μονάδες έναντι 163 το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 1ο τρίμηνο του 2026:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε μείωση στις 172 μονάδες έναντι 213 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, μειώθηκε σε 19% έναντι 32% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε σε υψηλότερο ποσοστό 24% για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε σημαντική μείωση στις 142 μονάδες έναντι 187 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 11% έναντι 29% το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε 18% για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε κάθοδο στις 147 μονάδες έναντι 188 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν μειώθηκε σε 22% έναντι 39% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που είναι υψηλότερο σε 26% στους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε μείωση στις 141 μονάδες έναντι 177 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε σε 19% έναντι 35% το προηγούμενο τρίμηνο. Για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 33%.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε κάμψη στις 118 μονάδες έναντι 137 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 48% έναντι 61% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 62% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε κάμψη στις 133 μονάδες έναντι 148 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 47%, ποσοστό που αυξάνεται σε 52% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσε μικρή πτώση στις 122 μονάδες έναντι 133 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος μειώθηκε σε 22%, έναντι 31% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 43%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών μειώθηκε στις 138 μονάδες έναντι 148 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 29%. Για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 35%.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε οριακή άνοδο στις 118 μονάδες έναντι 117 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 43% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε μικρή μείωση στις 152 μονάδες έναντι 155 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 40% ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 49% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση του πολέμου στο Ιράν στην άνοδο του ενεργειακού κόστους των Ελληνικών επιχειρήσεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs (84%) απάντησαν ότι η επίδραση θα είναι υψηλή, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 100% στους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Παράλληλα το 17% των CEOs επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών δήλωσε ότι η επίδραση θα είναι μέτρια, ενώ οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό έναντι των υπολοίπων δηλώνοντας σε ποσοστό 5% ότι η επίδραση θα είναι χαμηλή. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση του πολέμου στο Ιράν και της ενδεχόμενης επέκτασης του στην Μέση Ανατολή στα τουριστικά έσοδα το 2026. Επτά στους δέκα CEOs απάντησαν ότι η επίδραση στα τουριστικά έσοδα θα είναι αρνητική ενώ επιπλέον το 9% δήλωσε ότι θα είναι πολύ αρνητική, ποσοστό που αυξάνεται σε 15% στους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αντίθετα το 22% των CEOs θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει καμία επίδραση στα τουριστικά έσοδα, ποσοστό που αυξάνεται σε 30% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ, κ. Βασίλης Ραμπάτ δήλωσε: «Ανακόπηκε η ανοδική πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος σημειώνοντας πτώση στο 1ο τρίμηνο του 2026, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη επιφυλακτικότητα των CEOs απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στο ενεργειακό κόστος και στις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.

Παράλληλα η πλειοψηφία των CEOs θεωρούν ότι η ενδεχόμενη επέκταση των συγκρούσεων θα επηρεάσει αρνητικά και τα έσοδα από τον τουρισμό με ανάλογες επιπτώσεις στην ανάπτυξη.

Παρά τις προκλήσεις, τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν και στοιχεία ανθεκτικότητας. Οι προσδοκίες των CEOs για την πορεία των ίδιων των επιχειρήσεων παραμένουν συγκριτικά πιο θετικές, ενώ η αγορά εργασίας εξακολουθεί να εμφανίζει αντοχές, καταδεικνύοντας την προσαρμοστικότητα και τη στρατηγική προοπτική των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η στρατηγική προσαρμοστικότητα και η ποιότητα της ηγεσίας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας».